Стефон Касл: «В «Сперс» у нас было 8 тренировок за сезон. В университете мы тренировались каждый день»
Стефон Касл объяснил разницу между турнирами НБА и NCAA.
«В Коннектикуте мы тренировались так много, что я постоянно еле переставлял ноги. В НБА все по-другому. Никто так не тренируется. У нас было что-то вроде 8 тренировок за весь сезон.
В университете это было каждый день.
В НБА столько игр, бэк ту бэк, перелеты. У нас просто нет времени», – заключил защитник «Сан-Антонио».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2897 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spursbeliever
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