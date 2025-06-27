Стефон Касл: «В «Сперс» у нас было 8 тренировок за сезон. В университете мы тренировались каждый день»

Стефон Касл объяснил разницу между турнирами НБА и NCAA.

«В Коннектикуте мы тренировались так много, что я постоянно еле переставлял ноги. В НБА все по-другому. Никто так не тренируется. У нас было что-то вроде 8 тренировок за весь сезон.

В университете это было каждый день.

В НБА столько игр, бэк ту бэк, перелеты. У нас просто нет времени», – заключил защитник «Сан-Антонио ».