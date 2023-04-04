Георгий Жбанов: «Перасович напомнил, что матчи в плей-офф сильно отличаются от регулярки»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы» (94:59, 2-0).

«Поздравляю команду! Мы повели в серии со счетом 2-0. Тренер просил нас не расслабляться и сохранять концентрацию, напомнив, что матчи в плей-офф сильно отличаются от регулярного чемпионата. Полагаю, мы с этим справились, проделали хорошую работу, выполнили все установки и добились победы», – заявил Жбанов.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР