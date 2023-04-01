Дрэймонд Грин – о новом коллективном соглашении: «Игроки снова проиграли»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого стали дополнительные ограничения для команд с высокими расходами на игроков.

«Игроки снова проиграли.

Команды среднего и нижнего уровня не тратят, потому что не хотят. Они хотят проигрывать. Вы увеличиваете их возможности расходов только для того, чтобы увеличить. Они отказываются от исключений среднего уровня. И ради этого мы поспешили подписать соглашение?» – написал Грин в соцсети.

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6 комментариев

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LBJ236
Игроки проиграют если локаут будет... база на 100%... а Грин пусть идёт лесом со своими суждениями, о том чего и близко не знает
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Bdv68
А кто должен проиграть-то?
Не владельцы же клубов 🧐☝️🤬
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LBJ236
Да, Грина хлебом не корми, дай поговорить на любую тему... его забыли спросить, по всем вопросам специалист хренов(
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ДИКАНЬ
сразу видно кто играет за роскошных рецидивистов антипотолочников))
+1
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boller_73
Как хорошо что не он был на переговорах
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Алексей Ильин
Приезжай играть за Детройт
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