Форвард « » раскритиковал новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого стали дополнительные ограничения для команд с высокими расходами на игроков.

«Игроки снова проиграли.

Команды среднего и нижнего уровня не тратят, потому что не хотят. Они хотят проигрывать. Вы увеличиваете их возможности расходов только для того, чтобы увеличить. Они отказываются от исключений среднего уровня. И ради этого мы поспешили подписать соглашение?» – написал Грин в соцсети.

Худшие контракты НБА-2023