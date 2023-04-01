Дрэймонд Грин – о новом коллективном соглашении: «Игроки снова проиграли»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого стали дополнительные ограничения для команд с высокими расходами на игроков.
«Игроки снова проиграли.
Команды среднего и нижнего уровня не тратят, потому что не хотят. Они хотят проигрывать. Вы увеличиваете их возможности расходов только для того, чтобы увеличить. Они отказываются от исключений среднего уровня. И ради этого мы поспешили подписать соглашение?» – написал Грин в соцсети.
Не владельцы же клубов 🧐☝️🤬