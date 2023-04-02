Дрэймонд Грин о внутрисезонном турнире: «А что случилось с миллионом долларов, который они обещали?»

Форвард « » недоволен тем, что призовой фонд для победителей внутрисезонного турнира составит по 500 000 долларов на каждого игрока.

«А что случилось с миллионом долларов, который они обещали, когда эта идея впервые была представлена? Черт возьми, мы и тут потеряли 500 тысяч!

Я провожу уже 11-й сезон. Пострадал не я, а более молодые игроки и те, кого еще нет в лиге», – написал Грин в соцсети.

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