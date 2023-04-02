Дрэймонд Грин о внутрисезонном турнире: «А что случилось с миллионом долларов, который они обещали?»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин недоволен тем, что призовой фонд для победителей внутрисезонного турнира составит по 500 000 долларов на каждого игрока.

«А что случилось с миллионом долларов, который они обещали, когда эта идея впервые была представлена? Черт возьми, мы и тут потеряли 500 тысяч!

Я провожу уже 11-й сезон. Пострадал не я, а более молодые игроки и те, кого еще нет в лиге», – написал Грин в соцсети.

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3 комментария

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Максим Макеев
Ответ Vincenity15
Прям вижу молодого игрока, который приходит в лигу, играет первый сезон, ему падает полляма за победу его команды в этом турнире и он такой сидит страдает…)
а должен был упасть лям))
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ДИКАНЬ
Да просто посмотрели, что поллиги даже в регулярке бэктубэки не играет, олстар вообще стал бесконтактным спортом и решили, что чувакам из джилиги и символическим пятеркам с полотенцами хватит по полляма за участие))
+1
0
+1
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Vincenity15
Прям вижу молодого игрока, который приходит в лигу, играет первый сезон, ему падает полляма за победу его команды в этом турнире и он такой сидит страдает…)
+2
-1
+1
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