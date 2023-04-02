Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» стоит 8 миллиардов долларов. Когда я пришел, он стоил 500 миллионов»

Форвард « » ответил пользователю соцсети, который припомнил баскетболисту заработок за его карьеру.

Ранее Грин заявлял, что «игроки вновь проиграли» после согласования Коллективного соглашания, а также указал на урезанные призовые за внутрисезонный турнир.

«Брат, эта команда стоит 8 миллиардов долларов. Она была куплена за 8 месяцев до моего прихода за 500 миллионов. Уверен, что мои победы оправданы. Возможно, стоило сделать больше 🤷🏿‍♂️ СЛЕДУЮЩИЙ!» – написал форвард на странице в социальной сети.

За карьеру Грин заработал 155 млн долларов. Следующий сезон – опция игрока на 27,5 млн.

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