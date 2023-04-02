Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» стоит 8 миллиардов долларов. Когда я пришел, он стоил 500 миллионов»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил пользователю соцсети, который припомнил баскетболисту заработок за его карьеру.
Ранее Грин заявлял, что «игроки вновь проиграли» после согласования Коллективного соглашания, а также указал на урезанные призовые за внутрисезонный турнир.
«Брат, эта команда стоит 8 миллиардов долларов. Она была куплена за 8 месяцев до моего прихода за 500 миллионов. Уверен, что мои победы оправданы. Возможно, стоило сделать больше 🤷🏿♂️ СЛЕДУЮЩИЙ!» – написал форвард на странице в социальной сети.
За карьеру Грин заработал 155 млн долларов. Следующий сезон – опция игрока на 27,5 млн.
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Никогда не было такого, чтобы после ухода игрока франшиза стоила в два раза меньше, чем при его игре.
Джордан когда окончательно ушёл из Чикаго, клуб с тех пор сколько раз был чемпионом, да хотя бы в финале НБА? 0. И все равно франшиза стабильно 4-6 по стоимости, до эры ГСВ - 3.