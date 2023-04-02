Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» стоит 8 миллиардов долларов. Когда я пришел, он стоил 500 миллионов»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил пользователю соцсети, который припомнил баскетболисту заработок за его карьеру.

Ранее Грин заявлял, что «игроки вновь проиграли» после согласования Коллективного соглашания, а также указал на урезанные призовые за внутрисезонный турнир.

«Брат, эта команда стоит 8 миллиардов долларов. Она была куплена за 8 месяцев до моего прихода за 500 миллионов. Уверен, что мои победы оправданы. Возможно, стоило сделать больше 🤷🏿‍♂️ СЛЕДУЮЩИЙ!» – написал форвард на странице в социальной сети.

За карьеру Грин заработал 155 млн долларов. Следующий сезон – опция игрока на 27,5 млн.

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13 комментариев

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Tim Timson
Сакраменто 16 лет в плей-офф не выходил, но вырос на столько же. скажите ему)
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Kemal Gul
Когда Путин пришёл к власти, средняя частота процессоров на ПК составляля 800мгц, в 2023 - целых 4Ггц!!! Зодумойтесь!!!
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Neo97
Ответ Валерий Королёв
Бредс. Подорожали все клубы лиги, без исключения. Причем, победы для этого вовсе не обязательны, хотя и полезны безусловно. Ну, а в случае с ГСВ, это ещё и расположение в попсовом штате и наличие Карри. Присутствие/отсутствие Грина вообще никак не повлияет на стоимость команды.
Ну нет, не было бы Грина, не было бы 4 гаек. Может быть была бы 1 или 2, но точно не 4. Так что мимо, присутствие повлияло
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Дядя Санжар
Грин вообще очень скромный и не завистливый парень...
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Nikita Dorodenko
Дреймонд Грин: «Я увеличил стоимость Голден Стэйт в 14 раз»
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cm9x4
Когда я начинал смотреть НБА он стоил еще раза в два дешевле. Не благодарите...
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xamer 9
Ответ Xell
Ей красная цена 4от силы. После Карри будет днищем лет 20как Чикаго и Сперс.
Ох уж этот хейт в сторону ГСВ.
Никогда не было такого, чтобы после ухода игрока франшиза стоила в два раза меньше, чем при его игре.
Джордан когда окончательно ушёл из Чикаго, клуб с тех пор сколько раз был чемпионом, да хотя бы в финале НБА? 0. И все равно франшиза стабильно 4-6 по стоимости, до эры ГСВ - 3.
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Алексей Водонос
Перевожу на человеческий язык: дайте мне новый контракт, неблагодарные мерзавцы!
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Валерий Королёв
Ответ ShowTime.
фэктс.
Бредс. Подорожали все клубы лиги, без исключения. Причем, победы для этого вовсе не обязательны, хотя и полезны безусловно. Ну, а в случае с ГСВ, это ещё и расположение в попсовом штате и наличие Карри. Присутствие/отсутствие Грина вообще никак не повлияет на стоимость команды.
+17
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whoisme
Ахааха, Лейкоб ему должен минимум 100% акций)
+2
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nbawade
Ох уж эта оценочная стоимость, и если источники не врут клуб был куплен летом 2010-го.
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Xell
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ShowTime.
фэктс.
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