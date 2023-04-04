Стефен Карри: «По-прежнему считаю, что «Уорриорз» могут сохранить костяк, сохранить всех»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стефен Карри Боб Майерс Дрэймонд Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри выразил надежду на то, что клуб сохранит ведущих игроков, а также представителей тренерского и менеджерского состава.

«Я по-прежнему считаю, что мы можем сохранить наш костяк, сохранить всех. Мы понимаем важность Боба Майерса, важность нашего тренера, нашего костяка, Дрэймонд, Клэй, я, Андре, пусть у него и очень сложный сезон с точки зрения травм. Но он сыграл важную роль за кулисами, поддерживая нашу культуру.

Мы доказали, что способны на победу. Что вы можете возразить на это? Пока все так, это делает подобный разговор проще», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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11 комментариев

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Nightyork97
Ответ Drinkinss
А кто называет? Всяческие додики?
Ну да, вроде меня. А что факт в лицо колит, обманываю, дыа
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ST-L
Ответ Nightyork97
Мда, думаю после этого глорики ГСВ не будут спрашивать почему эту команду называют мешком 💰💰💰
кажется, так называет ГСВ, только парочка глориков Портленда
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Drinkinss
Ответ Nightyork97
Мда, думаю после этого глорики ГСВ не будут спрашивать почему эту команду называют мешком 💰💰💰
А кто называет? Всяческие додики?
+2
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+1
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Analjinn
Даже Балмер бы поостерёгся платить полмиллиарда за команду цепляющуюся за плей-ин. Сказка ГСВ завершается.
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Илья Петров
Ответ Nightyork97
Мда, думаю после этого глорики ГСВ не будут спрашивать почему эту команду называют мешком 💰💰💰
Гений, просто гений взломал систему и покупает гайки и финалы. Пока другие пуляются по 60 миллионов в рэперов.
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Nightyork97
Мда, думаю после этого глорики ГСВ не будут спрашивать почему эту команду называют мешком 💰💰💰
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Anton Smirnov
Ответ Magzhan Estigarribia
Пула меняем, Клей на минималку)
По новому соглашению не так просто будет пула спихнуть.
Пики нельзя задействовать.

Разве что на плохой истекающий контракт.
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Nightyork97
Я правильно понимаю, что он просит Лейкоба заплатить? АХАХААХА
+6
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Magzhan Estigarribia
Пула меняем, Клей на минималку)
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MTZ_2022
Стеф, ты размер платежки ГСВ видел? Почти полмиллиарда на следующий сезон.
+6
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Xell
Стеф вы подписали коллективный договор, ты его читал?)) Там полосновы ГС придется уйти.
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