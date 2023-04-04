Стефен Карри: «По-прежнему считаю, что «Уорриорз» могут сохранить костяк, сохранить всех»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри выразил надежду на то, что клуб сохранит ведущих игроков, а также представителей тренерского и менеджерского состава.
«Я по-прежнему считаю, что мы можем сохранить наш костяк, сохранить всех. Мы понимаем важность Боба Майерса, важность нашего тренера, нашего костяка, Дрэймонд, Клэй, я, Андре, пусть у него и очень сложный сезон с точки зрения травм. Но он сыграл важную роль за кулисами, поддерживая нашу культуру.
Мы доказали, что способны на победу. Что вы можете возразить на это? Пока все так, это делает подобный разговор проще», – заявил Карри.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Пики нельзя задействовать.
Разве что на плохой истекающий контракт.