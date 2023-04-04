Разыгрывающий «Голден Стэйт» выразил надежду на то, что клуб сохранит ведущих игроков, а также представителей тренерского и менеджерского состава.

«Я по-прежнему считаю, что мы можем сохранить наш костяк, сохранить всех. Мы понимаем важность , важность нашего тренера, нашего костяка, , Клэй, я, , пусть у него и очень сложный сезон с точки зрения травм. Но он сыграл важную роль за кулисами, поддерживая нашу культуру.

Мы доказали, что способны на победу. Что вы можете возразить на это? Пока все так, это делает подобный разговор проще», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?