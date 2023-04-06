«Клипперс» одержали 11-ю подряд победу над «Лейкерс»
25 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс» со счетом 125:118 и подняться на 5-е место в Западной конференции.
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд, повторив самую длинную серию побед в противостоянии с 17-кратным чемпионом НБА. Предыдущую серию из 11 побед над «Лейкерс» «Клипперс» провели в 2014–2016 годах.
Самым результативным в сегодняшнем матче стал звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 33 очка, 8 подборов и 7 передач. Энтони Дэвис добавил 17 очков и 11 подборов, Остин Ривз – 20 очков.
Лучшими в составе победителей стали Ленард (25 очков и 7 подборов) и Норман Пауэлл, который набрал 27 очков, выходя со скамейки запасных.
«Клипперс» сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
А эффективный процент eFG%=53,3%, что аж на 6% лучше среднего по карьере.
В отсутствии Полуджорджа, Уэстбрук хорошо вписался и частично компенсирует потерю Джорджа.
Летом, скорее всего, Лейкерс ждут серьёзные перетурбации, опять найдут "виноватых", главный тренер на 95% аут, и, значит, серия вполне может продлиться ещё на несколько побед.
1. LeBron James 1081
2. Karl Malone 1080
3. Kobe Bryant 889
4. Jason Kidd 888
5. Kevin Garnett 870
6. Michael Jordan 859
7. Ray Allen 818
8. Allen Iverson 807
Если Леброн отыграет 2 оставшихся матча, то побьет еще пару рекордов в регулярке.