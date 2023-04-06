«Клипперс» одержали 11-ю подряд победу над «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Кавай Ленард Энтони Дэвис Баскетбол

25 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс» со счетом 125:118 и подняться на 5-е место в Западной конференции.

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд, повторив самую длинную серию побед в противостоянии с 17-кратным чемпионом НБА. Предыдущую серию из 11 побед над «Лейкерс» «Клипперс» провели в 2014–2016 годах.

Самым результативным в сегодняшнем матче стал звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 33 очка, 8 подборов и 7 передач. Энтони Дэвис добавил 17 очков и 11 подборов, Остин Ривз – 20 очков.

Лучшими в составе победителей стали Ленард (25 очков и 7 подборов) и Норман Пауэлл, который набрал 27 очков, выходя со скамейки запасных.

«Клипперс» сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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15 комментариев

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erkin_312
Что не сделаешь, чтоб избежать встречи с Финиксом в первом раунде плейофф
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Air Rodman
Ответ Mur89
Кто нибудь может объяснить, что случается время от времени с ЭйДи? Частенько он из монстра и топ5 игрока НБА превращается в мягкого центра которого съедает кто попало
Дэвис - это психологически слабая личность. Это не связано со спортом, просто таким родился. Милый добрый котик в теле великана. Известно ведь, он сам говорил в интервью, что боится темноты, боится высоты. Поэтому иногда он просто может поплыть в гостевых играх, когда давит публика и ответственность.
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Илья Петров
Ответ lecter._666
Ещё интересно, что он может в рамках 1 матча играть по разному. С Ютой первую половину уничтожал, вторую половину даже в защите полностью провалился. От чего это зависит неясно.
не знаю, что за рандом у него в голове установлен.
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MTZ_2022
Ответ Mur89
Кто нибудь может объяснить, что случается время от времени с ЭйДи? Частенько он из монстра и топ5 игрока НБА превращается в мягкого центра которого съедает кто попало
Разгульный образ жизни. Посиделки с друзьями/девушками. Как вариант.
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Rublev
Уэстбрук, кстати, за 20 матчей в Клипперс показывает лучший процент с игры в карьере, причём с запасом, FG%=48,5%.
А эффективный процент eFG%=53,3%, что аж на 6% лучше среднего по карьере.

В отсутствии Полуджорджа, Уэстбрук хорошо вписался и частично компенсирует потерю Джорджа.
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lecter._666
Ответ Илья Петров
Дэвис Шредингера какой то. Фиг пойми по каким он биоритмам играет. То рвет всех (все реже), то на уровне ролевика номер отбывает.
Ещё интересно, что он может в рамках 1 матча играть по разному. С Ютой первую половину уничтожал, вторую половину даже в защите полностью провалился. От чего это зависит неясно.
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lecter._666
Ответ Илья Петров
Дэвис Шредингера какой то. Фиг пойми по каким он биоритмам играет. То рвет всех (все реже), то на уровне ролевика номер отбывает.
Кстати непонятно, от чего зависит. Причем он именно пассивен, не предлагает на получение отрезками по 7-8 минут вообще. Просто стоит в атаке в полупозции и чего то ждёт. Почему так, я хз. Но в плей ин, если так будет играть, беда будет. Могут к Далласа свалится на встречу
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Mur89
Кто нибудь может объяснить, что случается время от времени с ЭйДи? Частенько он из монстра и топ5 игрока НБА превращается в мягкого центра которого съедает кто попало
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Air Rodman
И это без Пола Джорджа, который, не будем забывать, топ-2 игрок Клипперс.

Летом, скорее всего, Лейкерс ждут серьёзные перетурбации, опять найдут "виноватых", главный тренер на 95% аут, и, значит, серия вполне может продлиться ещё на несколько побед.
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Илья Петров
Ответ lecter._666
Дэвис вернулся на уровень лошадиного навоза
Дэвис Шредингера какой то. Фиг пойми по каким он биоритмам играет. То рвет всех (все реже), то на уровне ролевика номер отбывает.
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Real888
"подняться на 5-е место" - в таблице на сайте на 5 месте GSW
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Владимир Алексеев
Леброн обошел Мэлоуна по количеству матчей в регулярке с 35+ минутами.
1. LeBron James 1081
2. Karl Malone 1080
3. Kobe Bryant 889
4. Jason Kidd 888
5. Kevin Garnett 870
6. Michael Jordan 859
7. Ray Allen 818
8. Allen Iverson 807

Если Леброн отыграет 2 оставшихся матча, то побьет еще пару рекордов в регулярке.
+3
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Грустный Тролль
Короли Лос-Анджелеса
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Vyacheslav301184
Что теперь скажет перкинс?
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lecter._666
Дэвис вернулся на уровень лошадиного навоза
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