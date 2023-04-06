«Клипперс» одержали 11-ю подряд победу над «Лейкерс»

25 очков помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс» со счетом 125:118 и подняться на 5-е место в Западной конференции.

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд, повторив самую длинную серию побед в противостоянии с 17-кратным чемпионом . Предыдущую серию из 11 побед над «Лейкерс» «Клипперс» провели в 2014–2016 годах.

Самым результативным в сегодняшнем матче стал звездный форвард «Лейкерс» – 33 очка, 8 подборов и 7 передач. добавил 17 очков и 11 подборов, Остин Ривз – 20 очков.

Лучшими в составе победителей стали Ленард (25 очков и 7 подборов) и Норман Пауэлл, который набрал 27 очков, выходя со скамейки запасных.

«Клипперс» сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?