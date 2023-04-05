НБА. «Лейкерс» против «Клипперс», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Лейкерс» попытаются продлить победную серию во встрече с «Клипперс», проигравший три матча подряд «Даллас» встретится с «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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ну вообще не понимаю в чем тут прикол ) всегда запись смотрю...есть возможность перемотать паузы и рекламу ..
это ж даже не 7 матч финала НБА ..что бы ждать его всю ночь))
А есть суровая правда жизни - вот я взрослый, могу делать что хочу и как хочу, но завтра на работу. Но матч конечно огонь будет, может получится хотя бы в 6 утра встать...