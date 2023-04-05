НБА. «Лейкерс» против «Клипперс», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Даллас Детройт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Лейкерс» попытаются продлить победную серию во встрече с «Клипперс», проигравший три матча подряд «Даллас» встретится с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Бруклин
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Торонто
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Атланта – Вашингтон
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Мемфис
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Даллас – Сакраменто
Дата проведения
6 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Клипперс – Лейкерс
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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Ал Б
Ответ мать Зетмира
Кто-нибудь, скажите мне, если Лал выиграет у Лак - они обойдут их в таблице или нет?
На 5 место поднимутся, по личным встречам с ГСВ
0
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Ал Б
Ответ Block shot
За Даллас
Не чокаясь
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мать Зетмира
Кто-нибудь, скажите мне, если Лал выиграет у Лак - они обойдут их в таблице или нет?
0
0
0
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Analjinn
Лалки вперёд - битва за город!
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DeX
Ответ Jan Paskel
и вот мы доплыли до матча Клипперс-Лейкерс. Жаль, что мне не 15 лет и нет отмазки "мама провод от компьютера на ночь звбрала". А есть суровая правда жизни - вот я взрослый, могу делать что хочу и как хочу, но завтра на работу. Но матч конечно огонь будет, может получится хотя бы в 6 утра встать...
полно же сайтов где можно в записи на следующий день посмотреть онлайн, главное на спойлер раньше времени не нарваться
+1
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Block shot
За Даллас
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Super Objectively
Ответ Jan Paskel
и вот мы доплыли до матча Клипперс-Лейкерс. Жаль, что мне не 15 лет и нет отмазки "мама провод от компьютера на ночь звбрала". А есть суровая правда жизни - вот я взрослый, могу делать что хочу и как хочу, но завтра на работу. Но матч конечно огонь будет, может получится хотя бы в 6 утра встать...
а глянуть в записи не судьба ?)) Не спать пол ночи ради просмотра игры в баскетбол ?
ну вообще не понимаю в чем тут прикол ) всегда запись смотрю...есть возможность перемотать паузы и рекламу ..
это ж даже не 7 матч финала НБА ..что бы ждать его всю ночь))
+1
-1
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Herodotus
Попкорном закупился на ЛА дерби
+1
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MTZ_2022
Матч жизни для Далласа.
+2
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Jan Paskel
и вот мы доплыли до матча Клипперс-Лейкерс. Жаль, что мне не 15 лет и нет отмазки "мама провод от компьютера на ночь звбрала".

А есть суровая правда жизни - вот я взрослый, могу делать что хочу и как хочу, но завтра на работу. Но матч конечно огонь будет, может получится хотя бы в 6 утра встать...
+3
0
+3
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