НБА. «Лейкерс» против «Клипперс», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

« » попытаются продлить победную серию во встрече с « », проигравший три матча подряд « » встретится с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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