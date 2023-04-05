Леброн Джеймс о предстоящем матче против «Клипперс»: «Сейчас все мысли только о том, чтобы опустить ноги в ведро со льдом»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Ютой» (135:133 ОТ) воздержался от ответа на вопрос о своем участии во встрече с «Клипперс», которая состоится уже на следующий день.
«Честно говоря, сейчас все мысли только о том, чтобы опустить ноги в ведро со льдом. Я не играл так много минут примерно пять с половиной недель.
Постараюсь подготовиться физически и психологически к завтрашнему матчу, а там посмотрим», – сказал Джеймс.
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