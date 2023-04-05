Леброн Джеймс о предстоящем матче против «Клипперс»: «Сейчас все мысли только о том, чтобы опустить ноги в ведро со льдом»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Юта Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Ютой» (135:133 ОТ) воздержался от ответа на вопрос о своем участии во встрече с «Клипперс», которая состоится уже на следующий день.

«Честно говоря, сейчас все мысли только о том, чтобы опустить ноги в ведро со льдом. Я не играл так много минут примерно пять с половиной недель.

Постараюсь подготовиться физически и психологически к завтрашнему матчу, а там посмотрим», – сказал Джеймс.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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3 комментария

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xamer 9
Вот скажите, как много людей сходу вспомнят сколько недель/дней прошло с 26 февраля? Леба математик, блин. Реально прошло 5 недель и 3 дня с матча против Далласа, где он провёл 36 минут на поляне
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LilAnswer
Должен играть. Важнейший матч для Лейкерс ( и Клипперс).
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TurboMen
Ну Дэвис то уже отдыхал с Хьюстоном ради этого б2б, вот его просто сожрут если решит отдохнуть :)
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