Кендрик Перкинс: «Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не сомневается, что «Лейкерс» выйдут в финальную серию плей-офф.

«Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов.

Я знаю, что две недели назад я ставил на «Клипперс». Я поменял свое мнение из-за проблем со здоровьем у Пола Джорджа.

Назовите мне хоть одного игрока на Западе, который играет лучше, чем Энтони Дэвис. Да, Девин Букер показывает выдающийся баскетбол, но Дэвис – лучший игрок на Западе. Леброн Джеймс вернулся в строй и готов быть второй опцией в атаке.

Все ставят на «Финикс», но посмотрите на «Большое трио» «Лейкерс». Посмотрите на Д’Анджело Расселла, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. И скажите мне, на кого бы вы сейчас поставили, на Д’Анджело Расселла или на Криса Пола?

«Лейкерс» сейчас выиграют серию у любого соперника. Даже у «Кингз», которым я предсказал выход в финал Западной конференции», – заявил Перкинс.

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14 комментариев

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Дмитрий Карачевцев
Прот Дюрантулу и Какая забыли, понятно
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Лейтенант Гофмиллер
а разве не Йокич самый сильный игрок на Западе?
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Erl Nash
Перкинс на следующей неделе с вероятностью 100% полетит на Луну.
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Birdman NBA
Перк ставит на Мавс - Мавс вылетают из зоны ПИ, Перк ставит на Клипперс - ломается ПГ13. Перк ставит на ЛАЛ - ???
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Super Objectively
ахахахах)) Блин , ну это реально смешно )))
Серьёзно ? сравнивать Финикс и ЛАЛ в матчах ПО ?)))
Без шансов для Лал даже в такой серии на вылет )))
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msdchko
Ответ Daishi
Юта игравшая чуть ли не 3 составом им почти жопу надрала, а у Перка оргазм до небес..))
смотреть игры по сезону и сравнивать их с плей офф это умно. Посмотри сезонный счет в матче Лейкерс гс.
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scorp19
Лейкерс вылетит в первом раунде вероятность 90%
Если конечно вообще в ПО попадёт. Перкинс это только подтверждает, у него талант давать абсурдные прогнозы.
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Дориан Грей_333
Кингс, Клипперс и Лейкерс - главные фавориты Запада...
Странный парень, этот Кендрик...
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BuTaJIbKa
режим переобувания включен
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Tim Timson
на Спортсе так быстро не переобуваться даже, как на ESPN)
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carlitosway
Ответ Sergio19882007
Да любой с первой четвертки посева(ну может кроме Денвера) вынесут и ГСВ и оба Лос-Анджелеса в первом раунде)
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whoisme
Глооор)
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Sergio19882007
Да любой с первой четвертки посева(ну может кроме Денвера) вынесут и ГСВ и оба Лос-Анджелеса в первом раунде)
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Daishi
Юта игравшая чуть ли не 3 составом им почти жопу надрала, а у Перка оргазм до небес..))
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