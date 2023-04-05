Кендрик Перкинс: «Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов»
Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не сомневается, что «Лейкерс» выйдут в финальную серию плей-офф.
«Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов.
Я знаю, что две недели назад я ставил на «Клипперс». Я поменял свое мнение из-за проблем со здоровьем у Пола Джорджа.
Назовите мне хоть одного игрока на Западе, который играет лучше, чем Энтони Дэвис. Да, Девин Букер показывает выдающийся баскетбол, но Дэвис – лучший игрок на Западе. Леброн Джеймс вернулся в строй и готов быть второй опцией в атаке.
Все ставят на «Финикс», но посмотрите на «Большое трио» «Лейкерс». Посмотрите на Д’Анджело Расселла, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. И скажите мне, на кого бы вы сейчас поставили, на Д’Анджело Расселла или на Криса Пола?
«Лейкерс» сейчас выиграют серию у любого соперника. Даже у «Кингз», которым я предсказал выход в финал Западной конференции», – заявил Перкинс.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Серьёзно ? сравнивать Финикс и ЛАЛ в матчах ПО ?)))
Без шансов для Лал даже в такой серии на вылет )))
Если конечно вообще в ПО попадёт. Перкинс это только подтверждает, у него талант давать абсурдные прогнозы.
Странный парень, этот Кендрик...