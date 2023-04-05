Кендрик Перкинс: «Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не сомневается, что « » выйдут в финальную серию плей-офф.

«Лейкерс» выиграют Западную конференцию с вероятностью 100 процентов.

Я знаю, что две недели назад я ставил на « ». Я поменял свое мнение из-за проблем со здоровьем у Пола Джорджа.

Назовите мне хоть одного игрока на Западе, который играет лучше, чем Энтони Дэвис. Да, Девин Букер показывает выдающийся баскетбол, но Дэвис – лучший игрок на Западе. вернулся в строй и готов быть второй опцией в атаке.

Все ставят на «Финикс», но посмотрите на «Большое трио» «Лейкерс». Посмотрите на Д’Анджело Расселла, Леброна Джеймса и . И скажите мне, на кого бы вы сейчас поставили, на Д’Анджело Расселла или на Криса Пола?

«Лейкерс» сейчас выиграют серию у любого соперника. Даже у «Кингз», которым я предсказал выход в финал Западной конференции», – заявил Перкинс.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе