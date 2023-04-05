Пол Джордж: «Если кто-то видит меня на улице в Лос-Анджелесе, он говорит: «Ты должен играть за «Лейкерс»
Звезда НБА Пол Джордж рассказал, каково это – жить в Лос-Анджелесе и быть игроком «Клипперс».
«Это забавно, потому что ты чувствуешь, что находишься в Лейкерленде.
Помню, когда меня только обменяли в «Клипперс», мы пришли в «Юниверсал Студиос». Мы гуляли по парку, и все говорили: «О, Пол Джордж, поздравляю с переездом в Лос-Анджелес. Ты должен играть за «Лейкерс»!
Это повторилось раз 500. Если кто-то видит меня на улице в Лос-Анджелесе, он говорит: «Как дела, Пол Джордж? Ты должен играть за «Лейкерс». Почему бы не сказать «Вперед, «Клипперс»? Мы тоже представляем Лос-Анджелес.
У нас чертовски много работы. Мы можем написать свою собственную историю, и поэтому играть за «Клипперс» очень интересно», – сказал Джордж.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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