Стефен Карри реализует 2+ трехочковых в 54 матчах подряд. Это самая длинная серия в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» превзошел собственный рекорд по количеству матчей подряд с 2 или больше попаданиями из-за дуги.

Двукратный MVP лиги реализует как минимум 2 трехочковых в 54 матчах подряд. Это сама длинная серия в истории .

Сегодня в матче против «Оклахомы» (136:125) Карри набрал 34 очка, реализовав 6 из 13 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф