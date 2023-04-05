Стефен Карри реализует 2+ трехочковых в 54 матчах подряд. Это самая длинная серия в истории НБА

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри превзошел собственный рекорд по количеству матчей подряд с 2 или больше попаданиями из-за дуги.

Двукратный MVP лиги реализует как минимум 2 трехочковых в 54 матчах подряд. Это сама длинная серия в истории НБА.

Сегодня в матче против «Оклахомы» (136:125) Карри набрал 34 очка, реализовав 6 из 13 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Денис
Ответ Xell
Лучшая пулялка в истории))
по моему у Корвера самая длинная серия по трёхочковым должно быть ,не?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Лучшая пулялка в истории))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dan6757@yandex.ru
Офигеть, гений.. Это же на сколько стабильный бросок должен быть!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий