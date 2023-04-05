Гэри Пэйтон II добавил сверху двумя руками после промаха Стефа Карри из-за дуги
Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II исполнил красивый путбэк-данк в матче с «Оклахомой» (136:125).
Пэйтон II добавил сверху двумя руками после промаха Стефа Карри из-за дуги.
На счету Гэри 8 очков и 4 подбора.
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