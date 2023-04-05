Гэри Пэйтон II добавил сверху двумя руками после промаха Стефа Карри из-за дуги

Теги Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Стефен Карри Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II исполнил красивый путбэк-данк в матче с «Оклахомой» (136:125).

Пэйтон II добавил сверху двумя руками после промаха Стефа Карри из-за дуги.

На счету Гэри 8 очков и 4 подбора.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ Sonder
привет?
пончиков за счет заведения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Шторкин
Только что посмотрел игру в записи Этот момент ,просто пушка.!!Муди стал оживать.Ну и Пул продолжает искрить .Как говорил Миронов в старом фильме:"Дети, вы глупые,но хорошие!"Вот и Пул такой же дите
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Баркамол Абдулла
Если ещё Уиггинс вернётся, то всем п......
привет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Баркамол Абдулла
Если ещё Уиггинс вернётся, то всем п......
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий