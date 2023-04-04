Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Голден Стэйт» в этом сезоне не является претендентом на чемпионство в .

«Я больше не вижу у этой команды прежнего единения. Его просто нет. Я уже много раз говорил об этом, и мое мнение не изменилось – чемпионские дни «Голден Стэйт» подошли к концу.

Когда я смотрю на «Уорриорз», то вижу много индивидуальностей, которые сосредоточены не на командном, а на личном успехе», – заявил Перкинс.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?