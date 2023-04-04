Кендрик Перкинс: «Чемпионские дни «Голден Стэйт» подошли к концу»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Голден Стэйт» в этом сезоне не является претендентом на чемпионство в НБА.

«Я больше не вижу у этой команды прежнего единения. Его просто нет. Я уже много раз говорил об этом, и мое мнение не изменилось – чемпионские дни «Голден Стэйт» подошли к концу.

Когда я смотрю на «Уорриорз», то вижу много индивидуальностей, которые сосредоточены не на командном, а на личном успехе», – заявил Перкинс.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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19 комментариев

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dan6757@yandex.ru
Ответ Lost
Ждем еще одну травму у карри. Бог любит троицу.
травму леброна тогда ждем!
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Дядя Санжар
Грин во всём виноват, всю командную химию разрушил у.....ок завистливый..
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Derek Apple
Значит будет обратное
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semavolley
Ответ Евгений Дронов
согласен, но вот Пул думаю в ПО скорее всего еще хуже заиграется в своих необдуманных действиях
Он вероятно будет играть 15-20 минут
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Донован хозяин НБА
Ясно, может все грузить на ГСВ.
Вот так одним заявлением Перк убил всю интригу сезона
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mibX
Ответ Виктор Шакуров
Да какой там вброс. Просто до этого, Стивен Эй Смит, восхваливал ГСВ (https://www.sports.ru/basketball/1115032586-stiven-ej-smit-schitaet-uorriorz-bolee-opasnoj-komandoj-chem-lejkers-o.html), а Перку просто не осталось ни чего, как опустить Воинов. Я не удивлюсь, если бы Смит начал тролить ГСВ, то Перк в свою очередь начал их хвалить.) Это их работа, устраивать срач на ТВ. Хотя в основном я с Вами согласен.
Так в том то и дело, что мистер Эй умеет выкатить и подать интересно даже дикую теорию, а этот персонаж нет. Он каким был на площадке таким и вне её стал - никаким
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Tydeus
Ответ Answer1
Ну не знаю, по-мне так наоборот, у команды еще полно скрытого резерва. Куминга и Муди могут сильно добавить, тот же Пул, может взять себя в руки и перестать тянуть одеяло на себя. Карри все еще в поряде. И самое главное, владельцы готовы тратиться, а значит возможно точечное усиление в любой момент.
Да и Уиггинс пару месяцев не играл, а он много команде даёт.
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mastadon
И снова жиробас байтит, и снова люди ведутся
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Alex Kudermetov
Помнится этот "эксперт" после поражения ГСВ Торонто говорил, что Карри и ко больше ни одного титула не выиграют...
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Сергей Пузанков
Чушь, ещё месяца два ГСВ точно чемпионство не отдадут.
+2
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Lost
Ждем еще одну травму у карри. Бог любит троицу.
+1
-5
-4
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Ilovethisgame77
Ответ kc6nxy8whs
Давно подошли к концу! Прошлый год досадная случайность! Только из-за ошибок противников, а не чего-то крутого пулялок!
Болеешь?
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Евгений Дронов
Ответ 0ptimus.
Чемпионские дни может и реально подошли к концу, тут спорить нет смысла, ПО покажет, но о каком личном успехе он говорит, единственный кто заигрывается это Пул и то думаю в ПО он себя так вести не будет
согласен, но вот Пул думаю в ПО скорее всего еще хуже заиграется в своих необдуманных действиях
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Виктор Шакуров
Ответ mibX
Когда я смотрю на Перкинса, то вижу не аналитика или эксперта, а хайпожора, случайно попавшего на ТВ. Он даже нормальный вброс сделать не может, чтобы это можно было обсуждать. У него все настолько топорно, что приходится обсуждать его умственные способности, а не саму тему вброса.
Да какой там вброс. Просто до этого, Стивен Эй Смит, восхваливал ГСВ (https://www.sports.ru/basketball/1115032586-stiven-ej-smit-schitaet-uorriorz-bolee-opasnoj-komandoj-chem-lejkers-o.html), а Перку просто не осталось ни чего, как опустить Воинов. Я не удивлюсь, если бы Смит начал тролить ГСВ, то Перк в свою очередь начал их хвалить.) Это их работа, устраивать срач на ТВ. Хотя в основном я с Вами согласен.
+2
-1
+1
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Answer1
Ну не знаю, по-мне так наоборот, у команды еще полно скрытого резерва. Куминга и Муди могут сильно добавить, тот же Пул, может взять себя в руки и перестать тянуть одеяло на себя. Карри все еще в поряде. И самое главное, владельцы готовы тратиться, а значит возможно точечное усиление в любой момент.
+1
-2
-1
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kc6nxy8whs
Комментарий скрыт
+1
-10
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Camp_Nou
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mibX
Когда я смотрю на Перкинса, то вижу не аналитика или эксперта, а хайпожора, случайно попавшего на ТВ. Он даже нормальный вброс сделать не может, чтобы это можно было обсуждать. У него все настолько топорно, что приходится обсуждать его умственные способности, а не саму тему вброса.
+17
0
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0ptimus.
Чемпионские дни может и реально подошли к концу, тут спорить нет смысла, ПО покажет, но о каком личном успехе он говорит, единственный кто заигрывается это Пул и то думаю в ПО он себя так вести не будет
+4
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