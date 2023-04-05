Эндрю Уиггинс посетил матч с «Оклахомой». Зрители в Сан-Франциско аплодировали ему стоя

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА видео болельщики Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.

Во вторник Уиггинс посетил победный матч с «Оклахомой». Зрители в Сан-Франциско аплодировали ему стоя.

Канадец пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи.

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6 комментариев

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Михаил Евдокимов
Ответ xamer 9
Мне кажется, каждый игрок на контракте в НБА может поблагодарить судьбу, потому что на каждое место тысячи желающих)
Ну да, но психологию отменять нельзя. Понятно,что им всем платят большие деньги (ну кто на хорошем контракте), но всё нельзя отменять тот факт, что где-то ты играешь и при этом счастлив не из-за денег, а просто потому что все круто, команда, успехи, зрители, сама география места жизни. А где-то ты просто зарабатываешь деньги с единственной мыслю получить следующий контракт еще жирнее, при этом время от времени выслушивая помои в свой адрес, что ты баст и всё такое прочее.
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sasaicustoms
молодцы!
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DonaldBrashear 2.0
такой парень он хороший, конечно и скромный.
одежда такая простая, черная худи, обычно звезды, когда на скамейке сидят, все нарядные такие и все такое. Понятно, что в ситуации с Уиггинсом это было бы лишим, но все же, спокойно так все, скромно.
надеюсь, скорее вернется, его стабильных 20 очков на малое количество бросков + 7 примерно подборов + отличной защиты явно не хватает команде.
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xamer 9
Ответ Дориан Грей_333
Я думаю, Уиггинс уже не один раз поблагодарил судьбу, что ему выпал шанс перейти в Голден Стейт. Реабилитировал карьеру, ответил скептикам, называвших его бастом, завоевал чемпионский перстень, любовь и уважение местной публики, плюс жизнь в Заливе, в одном из самых элитных и дорогих городов мира.
Мне кажется, каждый игрок на контракте в НБА может поблагодарить судьбу, потому что на каждое место тысячи желающих)
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Дориан Грей_333
Я думаю, Уиггинс уже не один раз поблагодарил судьбу, что ему выпал шанс перейти в Голден Стейт. Реабилитировал карьеру, ответил скептикам, называвших его бастом, завоевал чемпионский перстень, любовь и уважение местной публики, плюс жизнь в Заливе, в одном из самых элитных и дорогих городов мира.
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Heyarager
Красота!
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