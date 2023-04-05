Форвард « » вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.

Во вторник Уиггинс посетил победный матч с «Оклахомой». Зрители в Сан-Франциско аплодировали ему стоя.

Канадец пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

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