Эндрю Уиггинс посетил матч с «Оклахомой». Зрители в Сан-Франциско аплодировали ему стоя
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.
Во вторник Уиггинс посетил победный матч с «Оклахомой». Зрители в Сан-Франциско аплодировали ему стоя.
Канадец пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи.
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одежда такая простая, черная худи, обычно звезды, когда на скамейке сидят, все нарядные такие и все такое. Понятно, что в ситуации с Уиггинсом это было бы лишим, но все же, спокойно так все, скромно.
надеюсь, скорее вернется, его стабильных 20 очков на малое количество бросков + 7 примерно подборов + отличной защиты явно не хватает команде.