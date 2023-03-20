Джавейл Макги рассказал о болельщике на футбольном матче, который постоянно снимал его на камеру

Теги светская хроника Даллас НБА видео болельщики Джавейл Макги Баскетбол

Центровой «Далласа» Джавейл Макги рассказал о болельщике на футбольном матче, который постоянно снимал его на камеру.

«Этот чувак думает, будто я не знаю, что он делает. Реакция или еще какая хрень, даже не знаю, чего он пытается добиться. С ним происходит что-то странное. Нас, взрослых мужиков, которые росли до эпохи социальных сетей, таким дерьмом из себя не выведешь. Нам приходилось иметь дело с серьезными людьми, мы должны были реагировать на настоящие проблемы», – заявил Макги.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Daff Rogers
Это же тот умный пацан, с диким акцентом)) Это не просто болельщик
он фейкует аккцент, были видео, где он на чистом английском разговаривает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Это же тот умный пацан, с диким акцентом)) Это не просто болельщик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Дронов
Красавчик Джавейл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий