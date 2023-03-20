Центровой «Далласа» Джавейл Макги рассказал о болельщике на футбольном матче, который постоянно снимал его на камеру.

«Этот чувак думает, будто я не знаю, что он делает. Реакция или еще какая хрень, даже не знаю, чего он пытается добиться. С ним происходит что-то странное. Нас, взрослых мужиков, которые росли до эпохи социальных сетей, таким дерьмом из себя не выведешь. Нам приходилось иметь дело с серьезными людьми, мы должны были реагировать на настоящие проблемы», – заявил Макги.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?