Болельщики на арене в Бруклине освистали Кайри Ирвинга
Болельщики «Нетс» встретили графику с изображением разыгрывающего Кайри Ирвинга неодобрительным гулом.
Эпизод произошел перед победным матчем команды против «Вашингтона» в Бруклине в субботу. На этой неделе 30-летняя звезда НБА запросила обмен.
Газета New York Post посвятила Ирвингу целый разворот с большой подписью «Ты сделал свое дело!» В списке «целей» Кайри указаны: заработать 100 миллионов, пропустить 134 матча, отказаться от прививки, продвигать антисемитский фильм, выиграть одну серию плей-офф, запросить обмен.
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?
Соцсети Боба Райана
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