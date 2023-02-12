«Это лучший момент в моей жизни». Леброн Джеймс шокировал юную болельщицу, сев рядом

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Юная болельщица, сидевшая в первом ряду на матче «Уорриорз» – «Лейкерс», была потрясена, когда на соседнее кресло сел Леброн Джеймс.

Звездный форвард «Лейкерс» пропустил матч из-за проблем со стопой. Тем не менее, его команда одержала гостевую победу над действующими чемпионами – 109:103.

Позже ESPN взял интервью у 12-летней болельщицы.

«Я попросила эти билеты больше трех месяцев назад и очень надеялась, что Леброн побьет рекорд в этом матче. Но даже когда он побил его, я подумала: «Боже мой, поздравляю».

Я была очень счастлива, приехав на этот матч. Но когда узнала, что у него травма стопы, расстроилась. В итоге так получилось, что он сидел рядом со мной. Я не такая высокая, как он, очевидно, поэтому сначала увидела только его туфли. Потом поднимаю глаза и вижу Леброна Джеймса.

Я подумала: «Боже мой, величайший игрок всех времен сидит рядом со мной. Боже мой, это лучший момент в моей жизни», – рассказала болельщица.

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4 комментария

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1ntegro
Ответ Суперпупс
видео класс. Леброн косит под слепоглухонемого в гриме, а параллельно чуть не откачивают пациента от шока и одновременно берут у него интервью.
Там когда интервью у этой девчонки брали, то есть вот это слова которые написаны в новости, всё это ЛеБрон слышал и сидел на соседнем кресле но в стиле покерфейс, будто не слышит ничего и его это не касается. Забавный момент))
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202standart
Не помылся что ли ?
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Суперпупс
видео класс. Леброн косит под слепоглухонемого в гриме, а параллельно чуть не откачивают пациента от шока и одновременно берут у него интервью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topsatan
Так и умереть можно от шока)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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