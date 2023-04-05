Форвард « » вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.

Канадец выразил надежду, что его возвращение на площадку последует вскоре после этого.

«Вряд ли пройдет много времени, прежде чем я окажусь на площадке», – сказал Уиггинс во время своего первого выступления перед журналистами с 13 февраля.

Уиггинс пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи. Он не стал комментировать детали ситуации.

«Я предпочитаю держать это в секрете. Это касается только меня, моей семьи и людей, близких к семье», – заявил баскетболист.

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