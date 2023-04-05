Эндрю Уиггинс: «Вряд ли пройдет много времени, прежде чем я окажусь на площадке»
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.
Канадец выразил надежду, что его возвращение на площадку последует вскоре после этого.
«Вряд ли пройдет много времени, прежде чем я окажусь на площадке», – сказал Уиггинс во время своего первого выступления перед журналистами с 13 февраля.
Уиггинс пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи. Он не стал комментировать детали ситуации.
«Я предпочитаю держать это в секрете. Это касается только меня, моей семьи и людей, близких к семье», – заявил баскетболист.
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет
Еще лет 10 любой адекватный баскетболист имей несколько вариантов ---будет выбирать ГСВ ,даже если проиграет в деньгах немного, как тот же Дивинченцо!
Тот же Уиггинс летом подписался на сумму ниже чем мог бы получить на рынке , но уверен на все 100% что он не жалеет об этом )))
Но ща снова набегут неадекватные фаната Портленда а-ля Nightyork97 и буду рассказывать что владелец спать ночью не может , о налоге думает все время ))))))
а по сути организация ГСВ , за лет 10 последних ..просто лучшая в плане атмосферы внутри клуба !!
Утром открыл новости НБА ,а там одной из первых новостей было его видео ...аж не поверил что это новое видео )))
Не зря Маккги говорил, что Уорриорз лучше всех к игрокам относятся, а он много где поиграл.
Уиггинс до сих пор молодая двухсторонняя звезда, он пошел на серьезные уступки в деньгах, проявив лояльность, которая появилась не на ровном месте. К Уиги вопросов нет, как и к команде. А то что там поражение штук на 5 больше, чем было бы будь Уиги на месте - это просто элемент жизни, всякое бывает.
Не фанат ГСВ, просто хочу видеть его на площадке. Хороший игрок на обеих сторонах площадки.