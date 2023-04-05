Эндрю Уиггинс: «Вряд ли пройдет много времени, прежде чем я окажусь на площадке»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в расположение команды после 51-дневного отсутствия.

Канадец выразил надежду, что его возвращение на площадку последует вскоре после этого.

«Вряд ли пройдет много времени, прежде чем я окажусь на площадке», – сказал Уиггинс во время своего первого выступления перед журналистами с 13 февраля.

Уиггинс пропустил 22 матча пока занимался личным вопросом, связанным с болезнью члена семьи. Он не стал комментировать детали ситуации.

«Я предпочитаю держать это в секрете. Это касается только меня, моей семьи и людей, близких к семье», – заявил баскетболист.

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8 комментариев

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Илья Петров
И ведь ни один игрок не делал никаких двусмысленных намеков, что типа пора бы и вернуться. Если и говорили, то вернется, когда сам посчитает нужным. И это при том, что болтаются на грани ПИ-ПО весь сезон.
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somebody
Чисто из-за Эндрю хочется притопить за ГСВ в плей-офф
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Super Objectively
Да уж )) кто бы что не говорил.. Но как франшиза ,как клуб, как организация ...ГСВ просто топ!!! платят конский налог , но при этом спокойно разрешают второму лучшему игроку прошлогодней финальной серии НБА решать семейные дела ! Никаких тебе спекуляций , никаких тебе вбросов ...

Еще лет 10 любой адекватный баскетболист имей несколько вариантов ---будет выбирать ГСВ ,даже если проиграет в деньгах немного, как тот же Дивинченцо!
Тот же Уиггинс летом подписался на сумму ниже чем мог бы получить на рынке , но уверен на все 100% что он не жалеет об этом )))

Но ща снова набегут неадекватные фаната Портленда а-ля Nightyork97 и буду рассказывать что владелец спать ночью не может , о налоге думает все время ))))))

а по сути организация ГСВ , за лет 10 последних ..просто лучшая в плане атмосферы внутри клуба !!

Утром открыл новости НБА ,а там одной из первых новостей было его видео ...аж не поверил что это новое видео )))
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Илья Петров
Вот это организация! Просто заблочила все возможности для спекуляции журналюг на эту тему. Да под конец этой истории самые отбитые кинули кость своим недалеким читателям, таким как хрюшка лост и йорк, те даже порадовались "наркоманской" истории...
Не зря Маккги говорил, что Уорриорз лучше всех к игрокам относятся, а он много где поиграл.
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TurboMen
Ну ясно дело не разглашал, там такая Санта-барбара получилось, что это лучше не рассказывать
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Михаил Евдокимов
Краем глаза посмотрел интервью его после матча, рядом с ним Майерс сидел. Приятно стало на самом деле, в том плане, что чувствуется поддержка команды. Тот факт, что не разглашали причину ("фанаты" негодовали, но для игрока это огромный плюс, все хотят немного личного пространства). , Майерс сидел рядом.

Уиггинс до сих пор молодая двухсторонняя звезда, он пошел на серьезные уступки в деньгах, проявив лояльность, которая появилась не на ровном месте. К Уиги вопросов нет, как и к команде. А то что там поражение штук на 5 больше, чем было бы будь Уиги на месте - это просто элемент жизни, всякое бывает.
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Andy
Очень не хватает. Но сегодня хорошо играли и без двух ведущих игроков.
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dev0
Поскорее бы!
Не фанат ГСВ, просто хочу видеть его на площадке. Хороший игрок на обеих сторонах площадки.
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