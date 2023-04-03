Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца (Чарания)

Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца

Форвард «Голден Стэйт» близок к возвращению в команду.

Ожидается, что во вторник Уиггинс посетит встречу команды с «Оклахомой».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца.

Канадец пропустил 21 матч.

Ранее в сети появились слухи, что Эндрю «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?