Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца (Чарания)
Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс близок к возвращению в команду.
Ожидается, что во вторник Уиггинс посетит встречу команды с «Оклахомой».
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца.
Канадец пропустил 21 матч.
Ранее в сети появились слухи, что Эндрю «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».
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