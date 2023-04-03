Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца (Чарания)

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Эндрю Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс близок к возвращению в команду.

Ожидается, что во вторник Уиггинс посетит встречу команды с «Оклахомой».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца.

Канадец пропустил 21 матч.

Ранее в сети появились слухи, что Эндрю «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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3 комментария

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Иван Андриенко
Ответ Лиллард унижатель!
Если все так банально, то зачем это было скрывать тогда?
а он кому-то обязан отчитываться? Он договорился с клубом - значит, так было нужно. По крайней мере, он не ведёт себя как Симмонс в Филе
+5
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Лиллард унижатель!
Если все так банально, то зачем это было скрывать тогда?
+2
-1
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ShowTime.
как-то кринжово теперь от слухов про подругу его)
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