Инсайдер «Уорриорз»: «Не удивлюсь, если мы не увидим Эндрю Уиггинса на этой неделе»

Инсайдер «Уорриорз», журналист The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что форвард Эндрю Уиггинс может не вернуться в состав команды на этой неделе, как сообщалось ранее.

«Он был в Миннеаполисе, тренировался с тренером, но это не матч . Это не атмосфера концовки сезона. Поэтому я думаю, что сначала ему надо провести несколько тренировок и войти в ритм.

Вероятно, они придумают план увеличения нагрузок, исходя из очень осторожного подхода. Не удивлюсь, если мы не увидим на этой неделе», – сказал Слэйтер.

Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца. Канадец пропустил 21 матч.

Сообщалось, что форвард может вернуть либо в пятницу в матче против «Сакраменто», либо в воскресенье против «Портленде».

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