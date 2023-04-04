Инсайдер «Уорриорз»: «Не удивлюсь, если мы не увидим Эндрю Уиггинса на этой неделе»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Инсайдер «Уорриорз», журналист The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что форвард Эндрю Уиггинс может не вернуться в состав команды на этой неделе, как сообщалось ранее.

«Он был в Миннеаполисе, тренировался с тренером, но это не матч НБА. Это не атмосфера концовки сезона. Поэтому я думаю, что сначала ему надо провести несколько тренировок и войти в ритм.

Вероятно, они придумают план увеличения нагрузок, исходя из очень осторожного подхода. Не удивлюсь, если мы не увидим Эндрю Уиггинса на этой неделе», – сказал Слэйтер.

Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца. Канадец пропустил 21 матч.

Сообщалось, что форвард может вернуть либо в пятницу в матче против «Сакраменто», либо в воскресенье против «Портленде».

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5 комментариев

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Cash_flow
Ответ Maxterito
Что за должность такая инсайдер Уорриорс?
Авторитетный игрок Уорриорз в прошлом, может?
0
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Lost
Наберет форму перед рыбалкой
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Xell
А смысл? Он в плей офф будет форму набирать?))
0
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Maxterito
Что за должность такая инсайдер Уорриорс?
+1
0
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Свежий
Если опираться на эту новость, то на спорце каждый второй — инсайдер.
+1
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