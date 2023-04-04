Эндрю Уиггинс может сыграть в пятницу в матче против «Кингз»
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс не сыграет в сегодняшнем матче против «Оклахомы», сообщает репортер NBC Sports Bay Area Далтон Джонсон.
Игрок по-прежнему отсутствует по семейным причинам. Уиггинс может сыграть либо в пятницу в матче против «Сакраменто», либо в воскресенье против «Портленде».
Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца. Канадец пропустил 21 матч.
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