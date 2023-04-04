Эндрю Уиггинс может сыграть в пятницу в матче против «Кингз»

Теги Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА Оклахома-Сити Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс не сыграет в сегодняшнем матче против «Оклахомы», сообщает репортер NBC Sports Bay Area Далтон Джонсон.

Игрок по-прежнему отсутствует по семейным причинам. Уиггинс может сыграть либо в пятницу в матче против «Сакраменто», либо в воскресенье против «Портленде».

Уиггинс покинул «Уорриорз» в феврале из-за серьезного заболевания отца. Канадец пропустил 21 матч.

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2 комментария

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Super Objectively
Ждем тебе парень! Кто бы как не относился к ГСВ , но лично Уиггансу хочется только лучшего ! хотя бы что бы баскет помог ему в такое сложное для него время
+8
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+8
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dan6757@yandex.ru
Отлично! Наберет игровой ритм!
+3
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