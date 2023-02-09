Центровой «Селтикс» применил необычный способ защиты против лидера «Сиксерс» .

Корнет оставил Эмбиида одного на дуге во время розыгрыша пик-н-попа. Люк продолжил борьбу и два раза выпрыгнул вертикально вверх, чтобы хоть как-то помешать оппоненту.

Старания Корнета не спасли « » от дальнего попадания Эмбиида. Джоэл подколол соперника, показав жестом, что от него исходит неприятный запах.

«Селтикс» победили со счетом 106:99.

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