Джоэл Эмбиид посмеялся над Люком Корнетом, который бросил его на дуге и стал прыгать, находясь в нескольких метрах
Центровой «Селтикс» Люк Корнет применил необычный способ защиты против лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Корнет оставил Эмбиида одного на дуге во время розыгрыша пик-н-попа. Люк продолжил борьбу и два раза выпрыгнул вертикально вверх, чтобы хоть как-то помешать оппоненту.
Старания Корнета не спасли «Бостон» от дальнего попадания Эмбиида. Джоэл подколол соперника, показав жестом, что от него исходит неприятный запах.
«Селтикс» победили со счетом 106:99.
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