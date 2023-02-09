Джоэл Эмбиид посмеялся над Люком Корнетом, который бросил его на дуге и стал прыгать, находясь в нескольких метрах

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Люк Корнет Баскетбол

Центровой «Селтикс» Люк Корнет применил необычный способ защиты против лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

Корнет оставил Эмбиида одного на дуге во время розыгрыша пик-н-попа. Люк продолжил борьбу и два раза выпрыгнул вертикально вверх, чтобы хоть как-то помешать оппоненту.

Старания Корнета не спасли «Бостон» от дальнего попадания Эмбиида. Джоэл подколол соперника, показав жестом, что от него исходит неприятный запах.

«Селтикс» победили со счетом 106:99.

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7 комментариев

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pulyalke
почему нет? все способы хороши)) ведь потенциальный эпичный эирбол мог быть))
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Денис Храпунов
Ответ Рахон Р.
Корнет его ещё и зачехлил разок традиционным способом)
Эмбид собирает блоки от костлявых центров. В этом году уже коллекция
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Рахон Р.
Корнет его ещё и зачехлил разок традиционным способом)
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ivan petrov
Этот "необычный" способ защиты в Шакин-фул уже давно попал.
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Tolball
Оба оказывается не без чувства юмора)
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ВинниПох
это Эмбиид заранее почувствовал чем закончится матч против Бостона, у которого целым из старта остался один Тейтум )
+3
0
+3
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Heyarager
0-4 второй раунд, там посмеется))))
+9
-1
+8
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