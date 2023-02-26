Джейсон Тейтум: «Ужасная игра, но мы смогли разобраться»

Форвард « » прокомментировал победный трехочковый за секунду до конца матча с «Филадельфией» (110:107) и попадание со своей половины после сирены.

«Выходя на площадку после тайма-аута, я сказал : «Время пришло». Мы едем домой. Ужасная игра, но мы смогли разобраться.

Когда Джоэл получил мяч и ударил им в пол, я отвернулся, подумав, что время закончилось. В итоге он забросил мяч. У меня было предчувствие, что попадание не будет засчитано, но это НБА, где все возможно»- сказал Тейтум.

«Селтикс» победили, отыграв отставание в 15 очков в третьей четверти.

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