Джоэл Эмбиид и Маркус Смарт устроили потасовку в первом матче сезона

Во время матча открытия сезона «Бостон» – «Филадельфия» (126:117) между центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и разыгрывающим «Селтикс» Маркусом Смартом произошла стычка.

Инцидент случился на первой минуте третьей четверти встречи. Эмбиид забрал подбор на своем щите и зажал руку Смарта, от чего тот оказался на паркете. Смарт возмутился тем, что Эмбиид встал над ним, и уронил соперника на паркет, схватив за ногу. Это привело к потасовке между командами.

В результате инцидента Смарт получил персональный и технический фолы.