Дражен Анзулович: «У «Самары» есть амбиции, они совпадают с моими»

Новый главный тренер «Самары» рассказал, почему принял предложение клуба, и об ожиданиях от работы в Самаре.

«У меня есть амбиции. Пообщавшись с президентом «Самары», понял, что и клуба есть амбиции — они совпадают с моими. Также мне приглянулась логика формирования и развития клуба. У меня был опыт матчей против команды из Самары, еще когда я работал с «Урал-Грейтом», и я понимаю, что Самара — это город с баскетбольными традициями. И я очень быстро принял решение: здесь есть болельщики, есть поддержка — это то, что мне нужно.

Я уже несколько раз был в Самаре. Но когда ты приезжаешь по ходу сезона, твой маршрут: гостиница — тренировка — гостиница — игра. Особо город не посмотришь. Но в последние дни появилась возможность узнать город лучше. Мне он нравится. Жду, когда сюда приедет моя жена — уверен, ей тоже здесь понравится.

Одна из причин, по которой я покинул « » после четырех лет работы — это перелеты. Минимум пять часов полета в Москву, затем еще один перелет в город назначения. Плюс разница во времени... Особенно это чувствовалось, когда мы играли в Еврокубке. Но я хочу поблагодарить и высказать свое уважение и Красноярску, и болельщикам «Енисея», и тренерскому штабу, и игрокам — без них нельзя было бы достичь всего того, чего мы достигли.

Сейчас в «Самаре» есть некоторая проблема — всего один игрок с действующим контрактом. Нужно изучить рынок российских игроков — это во-первых. То же и с иностранцами. У меня уже есть идеи, я знаю, какого плана игроков хотелось бы видеть в команде, но пока очень рано говорить об именах. Будем смотреть и балканский рынок, чтобы получить «микс» из иностранных игроков. Соотношение? Для начала, думаю, мы можем взять пятерых иностранцев, а потом посмотрим на команду, на «химию», на качества всех игроков.

Я буду стараться объяснить игроку при подписании контракта, чего я от него хочу. И командная «химия» здесь очень важна. Для меня нет иностранных игроков и российских игроков — есть команда. И нужно думать, как команда, нужно играть, как команда.

Я предпочитаю играть в очень быстрый баскетбол на обеих сторонах площадки. Мне нравится контролировать игру. И мы должны тренироваться так, чтобы стать командой, которая знает, чего она хочет в каждый момент матча. Больший упор, наверное, будет на нападение — это современный баскетбол, который мы наблюдаем и в Европе. Но с игроками мы обычно говорим, что хорошее нападение приводит к хорошей защите, минимизируя потери. Это агрессивный современный баскетбол с упором на нападение на обеих сторонах площадки.

Надеюсь, уже в июне мы сможем сказать, каких игроков мы хотим, и будем знать, кого сможем пригласить», – передает слова хорватского специалиста официальный сайт «Самары».

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