Генеральный менеджер «Руны»: «Не пойдем по пути МБА, где играют только русские. У нас будут легионеры, но это и не путь «Самары»

Теги суперлига Россия Единая лига ВТБ Самара МБА Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич заявил, что команда не собирается идти ни по пути МБА, ни по пути «Самары».

— Вы говорили, что хотели бы сохранить костяк команды, если перейдете в Единую лигу. Ни в МБА, ни в «Самаре» прошедшим летом так не делали.

— Это моя мечта. Чтобы люди, которые доказывают свою состоятельность в суперлиге и выигрывают ее, сохраняют место в ростере и в турнире на уровень выше. Считаю, что у нас собраны качественные российские игроки. Да и на рынке в нынешних реалиях вряд ли будет много сильных свободных агентов с паспортом РФ. Понятно, что мы не пойдем по пути МБА, где играют только русские. У нас будут легионеры, но это и не путь «Самары». Мне не понравилась их трансферная политика, когда они набрали возрастных игроков с именем. Не уверен, что я хочу видеть такое в своей команде.

— То есть вы не будете брать иностранца только за прошлые заслуги?

— Если Майк Джеймс будет доступен, то я бы подумал об этом. Если серьезно, то у нас никогда не было такого: я услышал про какого-то топового игрока, который сейчас без контракта, и говорю, что он должен быть в «Руне» любой ценой. Мы действуем по отработанной схеме. Скауты подбирают варианты. Руководство и тренер взвешивают все плюсы и минусы. Если находим компромисс по игроку, то подписываем контракт.

— Насколько критично для вас делать ставку на молодых?

— У меня нет определенных рамок. Да, не хочется уходить в возрастной состав, мы за молодое поколение баскетболистов. Но даже в суперлиге нашу команду нельзя назвать молодой. Если при переходе в Лигу ВТБ средний возраст будет 28-30 лет, то будет идеально.

— МБА и «Самара» зашли в Лигу ВТБ с именитыми тренерами. Вы готовы на этот шаг?

— Очень много думал об этом, и мне не хочется этого повторять. Мы с Олегом работаем давно, и я верю в него как главного тренера. Не хочется выходить в Единую лигу ВТБ с условием того, что у нас обязательно должен быть именитый тренер. Есть желание воспитывать свое поколение тренеров. На мой взгляд, тут как и с игроками. Рынка тренеров в России особо нет.

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