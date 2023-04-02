Генеральный менеджер «Руны»: «Не пойдем по пути МБА, где играют только русские. У нас будут легионеры, но это и не путь «Самары»

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич заявил, что команда не собирается идти ни по пути МБА, ни по пути «Самары».

— Вы говорили, что хотели бы сохранить костяк команды, если перейдете в Единую лигу. Ни в МБА, ни в «Самаре» прошедшим летом так не делали.

— Это моя мечта. Чтобы люди, которые доказывают свою состоятельность в суперлиге и выигрывают ее, сохраняют место в ростере и в турнире на уровень выше. Считаю, что у нас собраны качественные российские игроки. Да и на рынке в нынешних реалиях вряд ли будет много сильных свободных агентов с паспортом РФ. Понятно, что мы не пойдем по пути МБА, где играют только русские. У нас будут легионеры, но это и не путь «Самары». Мне не понравилась их трансферная политика, когда они набрали возрастных игроков с именем. Не уверен, что я хочу видеть такое в своей команде.

— То есть вы не будете брать иностранца только за прошлые заслуги?

— Если Майк Джеймс будет доступен, то я бы подумал об этом. Если серьезно, то у нас никогда не было такого: я услышал про какого-то топового игрока, который сейчас без контракта, и говорю, что он должен быть в «Руне» любой ценой. Мы действуем по отработанной схеме. Скауты подбирают варианты. Руководство и тренер взвешивают все плюсы и минусы. Если находим компромисс по игроку, то подписываем контракт.

— Насколько критично для вас делать ставку на молодых?

— У меня нет определенных рамок. Да, не хочется уходить в возрастной состав, мы за молодое поколение баскетболистов. Но даже в суперлиге нашу команду нельзя назвать молодой. Если при переходе в Лигу ВТБ средний возраст будет 28-30 лет, то будет идеально.

— и « » зашли в Лигу ВТБ с именитыми тренерами. Вы готовы на этот шаг?

— Очень много думал об этом, и мне не хочется этого повторять. Мы с Олегом работаем давно, и я верю в него как главного тренера. Не хочется выходить в Единую лигу ВТБ с условием того, что у нас обязательно должен быть именитый тренер. Есть желание воспитывать свое поколение тренеров. На мой взгляд, тут как и с игроками. Рынка тренеров в России особо нет.

«Главная цель – «Финал четырех» Евролиги». Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич – о развитии клуба и тенденциях росбаскета