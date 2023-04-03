Дражен Анзулович – главный тренер «Самары»

Хорватский специалист сменил Сергея Базаревича на посту главного тренера самарской команды.

С 2019-го по 2023-й год Анзулович возглавлял « ». В чемпионате-2021/22 красноярская команда вышла в плей-офф, а этот сезон завершила на 9-м месте с 14 победами в 32 матчах.

«Добро пожаловать в Самару, Дражен!» – говорится в заявлении клуба.

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