Дражен Анзулович согласовал контракт с «Самарой» до конца сезона-2023/24 («Свободный агент»)

Бывший главный тренер « » подпишет соглашение с самарской командой на один год.

Официально о назначении 55-летнего хорватского специалиста объявят, когда стороны договорятся о расторжении соглашения с .

« » закончила сезон-2022/23 Лиги ВТБ на 10-й строчке в с результатом 13-19.

Худшие контракты НБА-2023

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе