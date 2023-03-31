Дражен Анзулович согласовал контракт с «Самарой» до конца сезона-2023/24 («Свободный агент»)

Теги Сергей Базаревич Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Бывший главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подпишет соглашение с самарской командой на один год.

Официально о назначении 55-летнего хорватского специалиста объявят, когда стороны договорятся о расторжении соглашения с Сергеем Базаревичем.

«Самара» закончила сезон-2022/23 Лиги ВТБ на 10-й строчке в с результатом 13-19.

Худшие контракты НБА-2023

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий