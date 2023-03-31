Дражен Анзулович согласовал контракт с «Самарой» до конца сезона-2023/24 («Свободный агент»)
Бывший главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подпишет соглашение с самарской командой на один год.
Официально о назначении 55-летнего хорватского специалиста объявят, когда стороны договорятся о расторжении соглашения с Сергеем Базаревичем.
«Самара» закончила сезон-2022/23 Лиги ВТБ на 10-й строчке в с результатом 13-19.
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