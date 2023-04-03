Разыгрывающий « » заявил, что считает самым ценным игроком сезона центрового «Филадельфии» .

«Я бы выбрал Джоэла.

Любой, кого назовешь, должен сравниваться с или . Но Джоэл сделал шаг вперед, которого от него никто не ожидал, потому что он уже был доминирующим игроком. С помощью этого прорыва он вывел «Филадельфию» на выгодные позиции. Если бы мне суждено было выбирать, я бы выбрал его», – заявил Карри.

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