Стефен Карри о MVP сезона: «Я бы выбрал Джоэла»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что считает самым ценным игроком сезона центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
«Я бы выбрал Джоэла.
Любой, кого назовешь, должен сравниваться с Йокичем или Яннисом. Но Джоэл сделал шаг вперед, которого от него никто не ожидал, потому что он уже был доминирующим игроком. С помощью этого прорыва он вывел «Филадельфию» на выгодные позиции. Если бы мне суждено было выбирать, я бы выбрал его», – заявил Карри.
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Эмбид в этом сезоне: 33+10.2+4.2 с линейкой 58/33/86
Фила в прошлом сезоне: 4 место, 51-31
Фила в этом сезоне: 3 место, 51-27
Йокич в прошлом сезоне: 27.1+13.7+7.9 с линейкой 65/34/81
Йокич в этом сезоне: 24.9+11.9+9.9 с линейкой 68/39/82
Денвер в прошлом сезоне: 6 место, 48-34
Денвер в этом сезоне: 1 место, 52-26
Фраза про "рывок Эмбида, который вывел Филу на выгодные позиции" как минимум спорна в контексте того, что ему противопоставляется Йокич, который вывел Денвер на куда "более выгодные позиции".