Стефен Карри о MVP сезона: «Я бы выбрал Джоэла»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что считает самым ценным игроком сезона центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«Я бы выбрал Джоэла.

Любой, кого назовешь, должен сравниваться с Йокичем или Яннисом. Но Джоэл сделал шаг вперед, которого от него никто не ожидал, потому что он уже был доминирующим игроком. С помощью этого прорыва он вывел «Филадельфию» на выгодные позиции. Если бы мне суждено было выбирать, я бы выбрал его», – заявил Карри.

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8 комментариев

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Сергей Пузанков
Хах, ну ожидаемо)
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Xell
Ответ Tydeus
Йокич умничка, но всё же Эмбид награду тоже заслуживает за этот и за предыдущий сезон, ну и даже Майклу с Леброном три подряд не давали, хотя у них доминирование в лиге было масштабней, нехорошо получится
Йокич для начала пусть в финал выйдет. МВП епт.
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Xell
Стеф дай Дэвису 65игр сыграть)) И он МВП 2024.
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Tim Timson
смело. нажил врага. на 8 место лучше не падать. мотивированного высокогорного врага получили)
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Ответ dan6757@yandex.ru
Красавец! Карри фигню не скажет!
серьезно ? при всем уважении к Стефу, но Эмбиду я бы ни за что не дал награду, самый мусорный МВП будет, который слил дуэль двум другим претендентам на эту награду.
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софочка
Эмбид в прошлом сезоне: 30.6+11.7+4.2 с линейкой 53/37/81
Эмбид в этом сезоне: 33+10.2+4.2 с линейкой 58/33/86
Фила в прошлом сезоне: 4 место, 51-31
Фила в этом сезоне: 3 место, 51-27

Йокич в прошлом сезоне: 27.1+13.7+7.9 с линейкой 65/34/81
Йокич в этом сезоне: 24.9+11.9+9.9 с линейкой 68/39/82
Денвер в прошлом сезоне: 6 место, 48-34
Денвер в этом сезоне: 1 место, 52-26

Фраза про "рывок Эмбида, который вывел Филу на выгодные позиции" как минимум спорна в контексте того, что ему противопоставляется Йокич, который вывел Денвер на куда "более выгодные позиции".
+20
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+19
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Tydeus
Йокич умничка, но всё же Эмбид награду тоже заслуживает за этот и за предыдущий сезон, ну и даже Майклу с Леброном три подряд не давали, хотя у них доминирование в лиге было масштабней, нехорошо получится
+2
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dan6757@yandex.ru
Красавец! Карри фигню не скажет!
+4
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