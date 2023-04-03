Джамал Мюррэй заблокировал трехочковый Клэя Томпсона на победу

Звездный разыгрывающий « » Джамал Мюррэй стал автором ключевого эпизода в концовке матча с « » (112:110).

«Уорриорз» выиграли вбрасывание за 10 секунд до окончания встречи при счете 110:112. Разыгрывающий команды Клэй Томпсон получил возможность для открытого броска на дуге, но первая попытка не попала в цель. Мяч вновь отскочил к 4-кратному чемпиону , однако разыгрывающий «Наггетс» совершил победный блок-шот.

В отсутствие Николы Йокича Мюррэй отметился 26 очками и 8 передачами, реализовав 10 из 21 с игры. «Денвер» продолжает лидировать на Западе с результатом 52-26.

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