Джамал Мюррэй заблокировал трехочковый Клэя Томпсона на победу
Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором ключевого эпизода в концовке матча с «Голден Стэйт» (112:110).
«Уорриорз» выиграли вбрасывание за 10 секунд до окончания встречи при счете 110:112. Разыгрывающий команды Клэй Томпсон получил возможность для открытого броска на дуге, но первая попытка не попала в цель. Мяч вновь отскочил к 4-кратному чемпиону НБА, однако разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй совершил победный блок-шот.
В отсутствие Николы Йокича Мюррэй отметился 26 очками и 8 передачами, реализовав 10 из 21 с игры. «Денвер» продолжает лидировать на Западе с результатом 52-26.
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