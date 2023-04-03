Джамал Мюррэй заблокировал трехочковый Клэя Томпсона на победу

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джамал Мюррэй Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором ключевого эпизода в концовке матча с «Голден Стэйт» (112:110).

«Уорриорз» выиграли вбрасывание за 10 секунд до окончания встречи при счете 110:112. Разыгрывающий команды Клэй Томпсон получил возможность для открытого броска на дуге, но первая попытка не попала в цель. Мяч вновь отскочил к 4-кратному чемпиону НБА, однако разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй совершил победный блок-шот.

В отсутствие Николы Йокича Мюррэй отметился 26 очками и 8 передачами, реализовав 10 из 21 с игры. «Денвер» продолжает лидировать на Западе с результатом 52-26.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Жаль,мог спасти себя с браткой за ужасный матч, но наверное, по-честному, ГСВ сегодня не заслужили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий