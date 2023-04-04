Сергей Карасев о крупной победе над МБА: «Хотелось почувствовать, мы на голову сильнее»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев МБА Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев подвел итоги второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с МБА (87:60, 1-1), в котором он реализовал 4 из 4 из-за дуги и набрал 15 очков.

– Самое главное – хотелось победить. Ну и есть такое выражение – когда ты в огне, ты в огне. В таких ситуациях уже не важно, мешают тебе или нет. Выходит на тебя человек – бьешь через руку и попадаешь. У тебя кольцо как будто шире становится. Сегодня был такой вечер. Но важнее всего, что победили командой. А самый результативный или не самый результативный – это без разницы.

– После неожиданного поражения в первом матче серии с МБА во втором хотелось выиграть как можно крупнее, или тоже было без разницы?

– Говорил ребятам: если есть возможность, давайте выиграем с максимально возможной разницей. «+40», «+50» – сколько получится. Для себя, чтобы почувствовать – мы на голову сильнее. И показать сопернику – у него нет шансов.

– На разминке «Зенит» появился в майках с надписью «За Питер». Это «фишка» на плей‑офф?

– Клуб сделал такие майки – мне кажется, это очень крутая идея. Тем более «Зенит» единственный в лиге придумал такое под плей‑офф. Это огромный плюс в плане клубной организации и нашему руководству. Мы ведь в принципе играем за Питер.

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