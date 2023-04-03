Хавьер Паскуаль: «Поздравляю команду, теперь надо продолжать»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (87:60, 1-1) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить. Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать.

Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре. Разгром? Это время плей-офф, поэтому достаточно побеждать «+1». Важно, что мы победили, что теперь счет 1-1. Новая игра будет другой, нужно быть готовыми», – сказал Паскуаль.

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