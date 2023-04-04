Алексей Сутормин: «Надеюсь, «Зенит» завершит серию с МБА в Москве»

Полузащитник футбольного « » Алексей Сутормин посетил второй матч серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ между питерской командой и (87:60, 1-1).

– Интересная игра. «Зенит» хорошо действовал и в обороне, и в атаке. Заслуженная победа. Надеюсь, что эта серия с МБА уже не вернется в Петербург – после двух матчей в Москве «Зенит» сразу выйдет в полуфинал.

– Было ощущение, что «Зенит» хочет взять как можно более убедительный реванш за домашнее поражение в первом матче серии?

– Ответственно подошли, скажем так. Знаю, что в первом матче «Зенит» вел с разницей «+14», но упустил победу. Сегодня с первых минут шла плотная игра, хорошо, что наши сразу сделали хороший задел и довели матч до победы.

– В двух метрах от вас рассекли веко Сергею Карасеву, который после этого какое‑то время лежал на паркете.

— Не очень приятно, конечно, смотрелось, но Серега молодец, что потом вернулся на площадку, провел классный матч, набрал 15 очков, причем забил четыре трехочковых из четырех возможных. Вообще не промахивался из‑за дуги! Но отца все же немного расстроил сегодня», – сказал Сутормин.

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