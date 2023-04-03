Василий Карасев: «Это для «Зенита» огромная проблема проигрывать МБА, а для нас это не какая-то огромная проблема»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев подвел итоги второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом» (60:87, 1-1).

«Зениту» кровь из носу была нужна эта игра, и они очень хорошо к ней подготовились.

Трехочковые? Это происходит, в начале немного не выполнили установки по защите. Была жесткая игра «Зенита», они не дали забить эти мячи. У нас все впереди, надо играть как играли. Это для «Зенита» огромная проблема проигрывать нам, а для нас это не какая-то огромная проблема. Самое главное – найти свою игру.

Я немного недоволен тем, как мы играли, мы развалились под прессингом и давлением, но задачу максимум мы выполнили, взяли одну победу, забрали преимущество домашнего паркета. Там будем работать», – заявил Карасев.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

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