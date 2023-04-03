Брансон, Конли и Марьянович – в числе претендентов на приз НБА за джентльменское поведение
НБА назвала имена претендентов на приз имени Джо Дюмарса за джентльменское поведение.
В этом году за приз поборются Бэм Адебайо («Майами»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Майк Конли («Миннесота»), Дариус Гарлэнд («Кливленд») и Бобан Марьянович («Хьюстон»).
Награда вручается по окончании каждого сезона игроку, который демонстрировал достойное поведение на площадке на протяжении всего года.
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