НБА назвала имена претендентов на приз имени Джо Дюмарса за джентльменское поведение.

В этом году за приз поборются («Майами»), («Сакраменто»), («Нью-Йорк»), («Миннесота»), («Кливленд») и Бобан Марьянович («Хьюстон»).

Награда вручается по окончании каждого сезона игроку, который демонстрировал достойное поведение на площадке на протяжении всего года.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе