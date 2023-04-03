Брансон, Конли и Марьянович – в числе претендентов на приз НБА за джентльменское поведение

Теги НБА Майк Конли Бобан Марьянович Харрисон Барнс Бэм Адебайо Джейлен Брансон Дариус Гарлэнд Баскетбол

НБА назвала имена претендентов на приз имени Джо Дюмарса за джентльменское поведение.

В этом году за приз поборются Бэм Адебайо («Майами»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Майк Конли («Миннесота»), Дариус Гарлэнд («Кливленд») и Бобан Марьянович («Хьюстон»).

Награда вручается по окончании каждого сезона игроку, который демонстрировал достойное поведение на площадке на протяжении всего года.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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1 комментарий

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Kudim41
Мозг понимает, что Брансон-Адебайо, но сердце требует Марьяновича!!!
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