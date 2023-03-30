Джулиус Рэндл не доиграл матч против «Майами» из-за травмы голеностопного сустава

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Бэм Адебайо Баскетбол

Лидер «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, сыгравший во всех 77 матчах своей команды в этом сезоне, пропустил вторую половину встречи с «Майами» (101:92) из-за травмы.

У форварда предварительно диагностировано растяжение связок левого голеностопного сустава. Предстоит дополнительное обследование.

Инцидент произошел во второй четверти матча. Рэндл забрал подбор в нападении и сделал обманное движение, после чего Бэм Адебайо приземлился ему на ногу. Рэндл остался на паркете и исполнил штрафные броски, после чего «Никс» сфолили, чтобы произвести замену.

Рэндл завершил матч с 3 очками и 5 подборами за 15 минут игрового времени.

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1 комментарий

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OlegBondarenko
Тибодо
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