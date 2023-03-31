Донован Митчелл: «Мобли должен стать игроком года в защите»
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл считает, что его партнер по команде Эван Мобли заслуживает получить звание лучшего оборонительного игрока в сезоне-2022/23.
«Мобли должен стать игроком года в защите. Я уже играл с трехкратным «Мистером замком», поэтому знаю, как это должно выглядеть. И я точно вижу это в нем», – приводит слова Митчелла журналист Дэнни Каннингем.
Разыгрывающий команды Дариус Гарлэнд также ответил на вопрос, что стоит сделать людям, чтобы оценить игру Эвана в обороне.
«Посмотрите игру «Кливленда», – сказал Гарланд.
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