Донован Митчелл: «Мобли должен стать игроком года в защите»

Теги Кливленд НБА Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл считает, что его партнер по команде Эван Мобли заслуживает получить звание лучшего оборонительного игрока в сезоне-2022/23.

«Мобли должен стать игроком года в защите. Я уже играл с трехкратным «Мистером замком», поэтому знаю, как это должно выглядеть. И я точно вижу это в нем», – приводит слова Митчелла журналист Дэнни Каннингем.

Разыгрывающий команды Дариус Гарлэнд также ответил на вопрос, что стоит сделать людям, чтобы оценить игру Эвана в обороне.

«Посмотрите игру «Кливленда», – сказал Гарланд.

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