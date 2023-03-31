Донован Митчелл: «Мобли должен стать игроком года в защите»

Звездный защитник «Кливленда» считает, что его партнер по команде Эван Мобли заслуживает получить звание лучшего оборонительного игрока в сезоне-2022/23.

«Мобли должен стать игроком года в защите. Я уже играл с трехкратным «Мистером замком», поэтому знаю, как это должно выглядеть. И я точно вижу это в нем», – приводит слова Митчелла журналист Дэнни Каннингем.

Разыгрывающий команды также ответил на вопрос, что стоит сделать людям, чтобы оценить игру Эвана в обороне.

«Посмотрите игру « », – сказал Гарланд.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»

Худшие контракты НБА-2023