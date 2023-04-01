Джейлен Брансон обновил личный рекорд результативности в матче с «Кэвз» – 48 очков
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон обновил личный рекорд результативности в победном матче с «Кливлендом» (130:116).
На счету Брансона 48 очков. За 38 минут он реализовал 18 из 32 с игры, включая 7 из 12 из-за дуги.
В активе Джейлена также 4 подбора и 9 передач.
Предыдущий рекорд Брансона – 44 очка в матче с «Милуоки» 9 января.
«Команда верила в меня, мяч заходил в кольцо. Я был уверен в себе и бросал, так это работало», – сказал Брансон.
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