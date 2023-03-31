Джамал Кроуфорд: «Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул Джейлен Брансон»

Теги Даллас Нью-Йорк Джамал Кроуфорд НБА Лука Дончич Джейлен Брансон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд поделился своим мнением о нестабильном выступлении «Далласа» в текущем сезоне.

«Мэверикс» перед дедлайном выменяли Кайри Ирвинга, но с тех пор имеют отрицательный баланс и выпали из зоны плей-ин.

По мнению Кроуфорда, положение финалиста Западной конференции прошлого сезона усложнилось, когда команду в качестве свободного агента покинул Джейлен Брансон.

«Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул Джейлен Брансон. Этот игрок пользовался уважением Луки Дончича. Помимо этого он был хорош на площадке и удачно взаимодействовал с Лукой.

Потеряв его, они сбились с пути», – заявил Кроуфорд.

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2 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ Eugenio Ar
Согласен. Потеря. Но возможно он сам не захотел оставаться, быть в тени Луки. В Нью-Йорке он на первых ролях.
Если он не хотел продлятся, надо было его трейдить чтобы получить активы. Просто так упустить игрока близкого к уровню АСГ большой просер менеджмента
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Eugenio Ar
Согласен. Потеря. Но возможно он сам не захотел оставаться, быть в тени Луки. В Нью-Йорке он на первых ролях.
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