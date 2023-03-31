Джамал Кроуфорд: «Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул Джейлен Брансон»

Бывший игрок НБА, ныне телеведущий поделился своим мнением о нестабильном выступлении « » в текущем сезоне.

«Мэверикс» перед дедлайном выменяли Кайри Ирвинга, но с тех пор имеют отрицательный баланс и выпали из зоны плей-ин.

По мнению Кроуфорда, положение финалиста Западной конференции прошлого сезона усложнилось, когда команду в качестве свободного агента покинул Джейлен Брансон.

«Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул . Этот игрок пользовался уважением . Помимо этого он был хорош на площадке и удачно взаимодействовал с Лукой.

Потеряв его, они сбились с пути», – заявил Кроуфорд.

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