Джамал Кроуфорд: «Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул Джейлен Брансон»
Бывший игрок НБА, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд поделился своим мнением о нестабильном выступлении «Далласа» в текущем сезоне.
«Мэверикс» перед дедлайном выменяли Кайри Ирвинга, но с тех пор имеют отрицательный баланс и выпали из зоны плей-ин.
По мнению Кроуфорда, положение финалиста Западной конференции прошлого сезона усложнилось, когда команду в качестве свободного агента покинул Джейлен Брансон.
«Проблемы «Далласа» начались, когда команду покинул Джейлен Брансон. Этот игрок пользовался уважением Луки Дончича. Помимо этого он был хорош на площадке и удачно взаимодействовал с Лукой.
Потеряв его, они сбились с пути», – заявил Кроуфорд.
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