Удока, Вогель и Эткинсон претендуют на пост главного тренера «Хьюстона»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Стивен Сайлас Фрэнк Вогель Кенни Эткинсон Баскетбол

«Хьюстон» в межсезонье может сменить главного тренера Стивена Сайласа.

Как рассказал хьюстонский журналист Джон Гранато, в случае увольнения Сайласа команду могут возглавить Име Удока, Фрэнк Вогель или Кенни Эткинсон.

Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 19-60, техасцы замыкают турнирную таблицу Западной конференции. 

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2 комментария

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Tim Timson
не крутоват список?.. возьмут все равно Сайласа в юбке)
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Райли Карри
Кенни 100%
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