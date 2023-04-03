« » в межсезонье может сменить главного тренера .

Как рассказал хьюстонский журналист Джон Гранато, в случае увольнения Сайласа команду могут возглавить , или Кенни Эткинсон.

Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 19-60, техасцы замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды