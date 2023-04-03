Удока, Вогель и Эткинсон претендуют на пост главного тренера «Хьюстона»
«Хьюстон» в межсезонье может сменить главного тренера Стивена Сайласа.
Как рассказал хьюстонский журналист Джон Гранато, в случае увольнения Сайласа команду могут возглавить Име Удока, Фрэнк Вогель или Кенни Эткинсон.
Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 19-60, техасцы замыкают турнирную таблицу Западной конференции.
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