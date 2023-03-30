Стивен Сайлас о материале Уиндхорста: «После того, как это вышло в свет, такие вещи трудно вернуть назад»

Главный тренер «Рокетс» отметил, что слова инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста о нем были ложью.

«Одна из вещей, которые появились в статье о Джабари и его прогрессе, – это дезинформация, которую он вложил. По сути, он сказал, что я расплакался, потому что находился в плохих отношениях с игроками, что не может быть еще дальше от истины. Это действительно разочаровывает, когда читаешь такое. Я вчера разговаривал с Брайаном, и он ответил, что перепутал, или что-то в этом роде.

Была пресс-конференция в мой первый год, когда мы проиграли кучу игр подряд [20], и я был эмоционален после нее. Но я не плакал. Потом он говорил о пресс-конференции в этом году, где я разозлился на нашу защиту или что-то еще. Уиндхорст ответил, что все испортил, и он ничего не может сделать. Он сказал, что ему противно от того, что об этом написали в статье, и попытается исправить это.

Но я ответил ему, и это правда... что такие вещи трудно вернуть назад. После того, как это вышло в свет, нельзя просто сделать пост, и все будет хорошо. С его стороны это плохой репортаж.

Это был день телефонных звонков и прочего, с чем я не очень хотел иметь дело. Вот и все. Просто обидно, что после такого тяжелого года я стал его мишенью.

То, что эта вопиющая неправда присутствует в разговоре, разочаровывает. Это должно было быть о Джабари. Я не хочу, чтобы это касалось меня», – поделился тренер в эфире радио SportsTalk.

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