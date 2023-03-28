Брайан Уиндхорст: «Стивен Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт с игроками»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как главный тренер « » однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.

«В какой-то момент «Хьюстон» проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками.

Один из ветеранов команды, Эрик Гордон, сказал в январе, что у команды «нет никакого прогресса», – рассказал Уиндхорст.

«Рокетс» идут на последнем месте в Западной конференции с показателями 18-58. Сайлас проводит третий сезон на посту главного тренера команды.

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