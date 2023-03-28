Брайан Уиндхорст: «Стивен Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт с игроками»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.
«В какой-то момент «Хьюстон» проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками.
Один из ветеранов команды, Эрик Гордон, сказал в январе, что у команды «нет никакого прогресса», – рассказал Уиндхорст.
«Рокетс» идут на последнем месте в Западной конференции с показателями 18-58. Сайлас проводит третий сезон на посту главного тренера команды.
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Игрок характера крайне эмпатичного Джоша (который раньше ревел из-за того, что у него брат куда-то далеко уезжал/уходил гулять) не особо способен на такое. Плюс он уже не раз, два пояснял и говорил, что этот видос – бред.
Кому интересно – речь об этом видосе: https://t.me/texasmehouston/1746