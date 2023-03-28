Брайан Уиндхорст: «Стивен Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт с игроками»

Теги Хьюстон НБА Стивен Сайлас Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.

«В какой-то момент «Хьюстон» проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками.

Один из ветеранов команды, Эрик Гордон, сказал в январе, что у команды «нет никакого прогресса», – рассказал Уиндхорст.

«Рокетс» идут на последнем месте в Западной конференции с показателями 18-58. Сайлас проводит третий сезон на посту главного тренера команды.

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4 комментария

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Кирилл Колкин
Ответ Лужин
Ну игроки его откровенно ни во что не ставят, Джош Кристофер тут на днях тоже публично над ним поиздевался. Либо ветераны нужны в команде чтобы молодежь приструнить либо тренер с характером потвёрже.
Да не было там никакой издевки, как обычно все расфорсили. Кристофер «пародировал» игроков мишек, о чем он рассказал в трансляции в инсте.
Игрок характера крайне эмпатичного Джоша (который раньше ревел из-за того, что у него брат куда-то далеко уезжал/уходил гулять) не особо способен на такое. Плюс он уже не раз, два пояснял и говорил, что этот видос – бред.
Кому интересно – речь об этом видосе: https://t.me/texasmehouston/1746
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Evelage
Ответ Лужин
Ну игроки его откровенно ни во что не ставят, Джош Кристофер тут на днях тоже публично над ним поиздевался. Либо ветераны нужны в команде чтобы молодежь приструнить либо тренер с характером потвёрже.
а как именно поиздевался, можешь скинуть или написать, если сможешь.
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Лужин
Ну игроки его откровенно ни во что не ставят, Джош Кристофер тут на днях тоже публично над ним поиздевался. Либо ветераны нужны в команде чтобы молодежь приструнить либо тренер с характером потвёрже.
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Сергей Орлов
В таком Хьюстоне и Попович бы разревелся.
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