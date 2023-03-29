Стивен Сайлас: «Игроки любят меня. Я горжусь этим»

Главный тренер « » заявил, что у него прекрасные отношения со своими игроками, и он этим гордится.

«Если спросите любого из игроков, в хороших ли мы отношениях, каждый ответит: «Мы любим тренера». Я горжусь этим.

Да, нам было над чем работать, но сейчас наши отношения выглядят довольно хорошо», – сказал тренер.

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