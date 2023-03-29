Стивен Сайлас: «Игроки любят меня. Я горжусь этим»
Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас заявил, что у него прекрасные отношения со своими игроками, и он этим гордится.
«Если спросите любого из игроков, в хороших ли мы отношениях, каждый ответит: «Мы любим тренера». Я горжусь этим.
Да, нам было над чем работать, но сейчас наши отношения выглядят довольно хорошо», – сказал тренер.
Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как Сайлас однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.
Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном
Комментарии