Стивен Сайлас: «Игроки любят меня. Я горжусь этим»

Теги Хьюстон НБА Стивен Сайлас Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас заявил, что у него прекрасные отношения со своими игроками, и он этим гордится.

«Если спросите любого из игроков, в хороших ли мы отношениях, каждый ответит: «Мы любим тренера». Я горжусь этим.

Да, нам было над чем работать, но сейчас наши отношения выглядят довольно хорошо», – сказал тренер.

Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как Сайлас однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.

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