Брайан Уиндхорст признал ошибку в материале, в котором говорится о слезах Стивена Сайласа после матча «Рокетс»

Теги Хьюстон НБА Стивен Сайлас Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.

«В какой-то момент «Хьюстон» проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками», – написал Уиндхорст.

Вскоре журналист проинформировал в соцсетях, что допустил ошибку. Сайлас не сдержал эмоций во время пресс-конференции в 2021 году.

«К сожалению, я допустил ошибку в материале о Стивене Сайласе, когда говорил о его слезах после одной из игр в этом сезоне. Здесь содержится неточность, я перепутал детали эмоциональной пресс-конференции тренера в 2021 году», – пишет Уиндхорст.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий