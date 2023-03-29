Брайан Уиндхорст признал ошибку в материале, в котором говорится о слезах Стивена Сайласа после матча «Рокетс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как главный тренер « » однажды расплакался после поражения, потому что не мог наладить контакт с командой.

«В какой-то момент «Хьюстон» проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками», – написал Уиндхорст.

Вскоре журналист проинформировал в соцсетях, что допустил ошибку. Сайлас не сдержал эмоций во время пресс-конференции в 2021 году.

«К сожалению, я допустил ошибку в материале о Стивене Сайласе, когда говорил о его слезах после одной из игр в этом сезоне. Здесь содержится неточность, я перепутал детали эмоциональной пресс-конференции тренера в 2021 году», – пишет Уиндхорст.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран