Стив Керр: «Мы играли бездумно, недостаточно жестко, недостаточно дисциплинированно»

Главный тренер « » после гостевого поражения от « » (110:112) заявил, что под конец первой половины команда потеряла контроль над ходом встречи.

«До середины второй четверти мы полностью контролировали матч. Потом перестали играть. Мы потеряли концентрацию на обоих концах площадки. Контролировали игру и просто отдали ее «Денверу». Дали им шанс продохнуть, и они этим воспользовались.

Мы играли бездумно, недостаточно жестко, недостаточно дисциплинированно и в конечном итоге не заслужили победу», – сказал Керр в послематчевом интервью.

«Голден Стэйт» замыкает плей-офф на Западе. У идущих седьмыми «Лейкерс» есть игра в запасе.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023