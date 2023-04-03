Стив Керр: «Мы играли бездумно, недостаточно жестко, недостаточно дисциплинированно»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после гостевого поражения от «Денвера» (110:112) заявил, что под конец первой половины команда потеряла контроль над ходом встречи.

«До середины второй четверти мы полностью контролировали матч. Потом перестали играть. Мы потеряли концентрацию на обоих концах площадки. Контролировали игру и просто отдали ее «Денверу». Дали им шанс продохнуть, и они этим воспользовались.

Мы играли бездумно, недостаточно жестко, недостаточно дисциплинированно и в конечном итоге не заслужили победу», – сказал Керр в послематчевом интервью.

«Голден Стэйт» замыкает плей-офф на Западе. У идущих седьмыми «Лейкерс» есть игра в запасе.

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4 комментария

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Аркадий Байдерин
Ответ Дмитрий Сологубов
Заветное 6-е место так и манит, что ГСВ, что Клипперс)Такой борьбы за него мы ещё не видели. Вот что Дюрент животворящий с соперникаи делает...
Ну теоретически сакраменто может на 2-е забраться)
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Дмитрий Сологубов
Заветное 6-е место так и манит, что ГСВ, что Клипперс)Такой борьбы за него мы ещё не видели.
Вот что Дюрент животворящий с соперникаи делает...
+3
0
+3
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gorenebeda
Стив Керр: «Мы играли бездумно, недостаточно жестко, недостаточно дисциплинированно. Так, что чуть-было не победили."
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Lost
Глоры гсв 2 дня подряд радостно писали как они всех вынесут в по и очередное легкое чемпионство. А тут денвер без йокича приспустил на землю из манямирка фантазий
+1
-5
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