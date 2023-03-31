Стив Керр: «Сейчас мы больше походим на полноценную баскетбольная команду, чем пару недель назад»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Гэри Пэйтон II Джонатан Куминга Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил прогресс форварда команды Джонатана Куминги в преддверии матчей на вылет.

«Сейчас мы больше походим на полноценную баскетбольная команду, чем пару недель назад. Очевидно, мы еще не достигли нужного уровня. Мы недостаточно последовательны. Возвращение Гэри [Пэйтона II] – это огромная помощь; он дает нам дополнительный защитный резерв.

Куминга настолько сильно спрогрессировал на обоих концах площадки, что мы действительно можем рассчитывать на него – в таких случаях, как опека Брэндона Ингрэма, лучшего в команде противника, но также находиться в правильных местах в нападении, играть за счет партнеров по команде и понимать, что нужно делать, чтобы оставаться эффективным.

А это нелегко, когда ты впервые попадаешь в лигу без большого опыта. Все происходит так быстро, прямо на твоих глазах. Я чувствую, что ДжейКею становится все более и более комфортно, и это делает нас намного лучше», – поделился Керр в интервью The Athletic.

В текущем сезоне 20-летний Куминга набирает 9,7 очка и 3,3 подбора за 20,7 минуты игрового времени.

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1 комментарий

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Дориан Грей_333
Куминга и впрямь последний месяц играет на очень высоком уровне. Таким и должен быть ролевик в чемпионской команде.
А ведь есть ещё куда расти, атлетизм у парня как у Уиггинса.
+3
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+3
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