Стив Керр: «Сейчас мы больше походим на полноценную баскетбольная команду, чем пару недель назад»

Главный тренер « » отметил прогресс форварда команды в преддверии матчей на вылет.

«Сейчас мы больше походим на полноценную баскетбольная команду, чем пару недель назад. Очевидно, мы еще не достигли нужного уровня. Мы недостаточно последовательны. Возвращение Гэри [Пэйтона II] – это огромная помощь; он дает нам дополнительный защитный резерв.

Куминга настолько сильно спрогрессировал на обоих концах площадки, что мы действительно можем рассчитывать на него – в таких случаях, как опека Брэндона Ингрэма, лучшего в команде противника, но также находиться в правильных местах в нападении, играть за счет партнеров по команде и понимать, что нужно делать, чтобы оставаться эффективным.

А это нелегко, когда ты впервые попадаешь в лигу без большого опыта. Все происходит так быстро, прямо на твоих глазах. Я чувствую, что ДжейКею становится все более и более комфортно, и это делает нас намного лучше», – поделился Керр в интервью The Athletic.

В текущем сезоне 20-летний Куминга набирает 9,7 очка и 3,3 подбора за 20,7 минуты игрового времени.

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