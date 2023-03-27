Стив Керр о поражении от «Миннесоты»: «Было множество плохих, поспешных бросков»

Главный тренер «Голден Стэйт» после поражения от «Миннесоты» (96:99) ответил на вопрос о неудачной игре команды во второй половине.

После большого перерыва «Уорриорз» набрали 41 очко, за первые 24 минуты – 55.

«Было множество плохих, поспешных бросков. Мяч не двигался.

В итоге нас сгубили несколько владений в последние две минуты, а сопернику удался важный бросок в нужный момент», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?