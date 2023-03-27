Стив Керр о поражении от «Миннесоты»: «Было множество плохих, поспешных бросков»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Миннесоты» (96:99) ответил на вопрос о неудачной игре команды во второй половине.
После большого перерыва «Уорриорз» набрали 41 очко, за первые 24 минуты – 55.
«Было множество плохих, поспешных бросков. Мяч не двигался.
В итоге нас сгубили несколько владений в последние две минуты, а сопернику удался важный бросок в нужный момент», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
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