Стив Керр о поражении от «Миннесоты»: «Было множество плохих, поспешных бросков»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Миннесоты» (96:99) ответил на вопрос о неудачной игре команды во второй половине.

После большого перерыва «Уорриорз» набрали 41 очко, за первые 24 минуты – 55.

«Было множество плохих, поспешных бросков. Мяч не двигался.

В итоге нас сгубили несколько владений в последние две минуты, а сопернику удался важный бросок в нужный момент», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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3 комментария

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Magzhan Estigarribia
Керр самый худший тактик в НБА
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-4
-4
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рождённый в СССР
и не посадил вовремя Пула
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Евгений Дронов
спасибо Кэп)
+1
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