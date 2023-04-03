Джеймс Уайзмен: «Словно провожу первый год в Лиге»

Центровой « » поделился, как изменилось его мировоззрение после обмена из « ».

«Словно провожу первый год в Лиге. Просто по количеству матчей, в которых я сыграл. Серьезно. Я не могу так строго относиться к себе по любому поводу, стараться показывать уровень прямо сейчас, все эти вещи, связанные с мгновенным удовлетворением.

Иногда это приходит мне в голову, но я должен просто смотреть на реальность и быть честным с самим собой. Это произойдет не сейчас. Это просто требует времени в рамках ремесла. Должен продолжать работать. Вот и все. Бизнес. Понял это, когда меня обменяли. Это как опыт. Я сыграл всего 78 игр за все время пребывания в Лиге, так что мне потребуется время.

Это жизнь. Я не могу это контролировать, как и то, что я получил травму и тому подобное, это просто случилось. Я человек. Так что я просто должен брать это путешествие как данное, принимать взлеты и падения. Не каждый день будет фантастическим», – приводит слова Уайзмена ESPN.

В 19 матчах за «Пистонс» Джеймс набирает в среднем 13,1 очка и 8,4 подбора за 25,8 минуты игрового времени.

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