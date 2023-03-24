NBA 2K представила обновленные рейтинги. Лидируют пятеро игроков, у Тейтума сняли один балл

Разработчики самого популярного баскетбольного симулятора NBA 2K представили обновленные рейтинги лучших игроков лиги.

Первое место с показателем 97 делят пятеро игроков: , , Никола Йокич, и .

Наиболее интересные изменения у звездных игроков: (стало 93) и Девин Букер (92) получили повышение рейтинга на 1 балл каждый, у Джейсона Тейума вместо 95 стало 94.

Наибольшего прогресса добились Джеймс Уайзмен (+3, стало 80), Джабари Смит (+3, 79) и Джейден Харди (+3, 76),

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