NBA 2K представила обновленные рейтинги. Лидируют пятеро игроков, у Тейтума сняли один балл

Теги Леброн Джеймс НБА Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум NBA 2K Джеймс Уайзмен Джейден Харди Джабари Смит Баскетбол

Разработчики самого популярного баскетбольного симулятора NBA 2K представили обновленные рейтинги лучших игроков лиги.

Первое место с показателем 97 делят пятеро игроков: Лука Дончич, Леброн Джеймс, Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид.

Наиболее интересные изменения у звездных игроков: Джимми Батлер (стало 93) и Девин Букер (92) получили повышение рейтинга на 1 балл каждый, у Джейсона Тейума вместо 95 стало 94.

Наибольшего прогресса добились Джеймс Уайзмен (+3, стало 80), Джабари Смит (+3, 79) и Джейден Харди (+3, 76),

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2 комментария

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Король Лев
Ответ Бременер
Не понял, а Дэмиан Лиллард где?
Ну и Карри нету, причем здесь даймс ? Они объективно ниже чем это 4-ка. Другое дело, что там делает Леброн, который сильно просел как игрок. Его стата не отражает его вклад.
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Бременер
Не понял, а Дэмиан Лиллард где?
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